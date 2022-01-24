شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة جديدة تكشف دور القهوة فى الوقاية من سرطان بطانة الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشرب القهوة بشكل منتظم ولا يمكنك الاستغناء عنها خاصة في النهار، فإليك بعض الأخبار السارة، حيث أنه بصرف النظر عن القائمة الطويلة من الفوائد التي تقدمها القهوة، تزعم دراسة جديدة أن أولئك الذين يتناولون القهوة بانتظام قد يكون لديهم مخاطر أقل للإصابة بسرطان بطانة الرحم بالنسبة للنساء، وفقًا لتقرير منشور بموقع "تايمز أوف انديا".





تفاصيل الدراسة

توصلت دراسة جديدة إلى أن ارتفاع استهلاك القهوة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم، إلى جانب ذلك، قد توفر القهوة التي تحتوى على الكافيين حماية أفضل من القهوة منزوعة الكافيين.

نُشر البحث في مجلة "Journal of Obstetrics and Gynecology Research"، حيث اشتمل التحليل على 24 دراسة حول تناول القهوة، حيث كان لدى الأشخاص في أعلى فئة من تناول القهوة خطر نسبي أقل بنسبة 29 % للإصابة بسرطان بطانة الرحم مقارنة بأولئك الذين يتناولون كميات قليلة جدًا.

سلط مؤلفو الدراسة الضوء على العديد من الآليات التي ارتبطت بالتأثيرات المحتملة للقهوة المضادة للسرطان، مؤكدين أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذا التأثير، للحصول على مزيد من المعلومات بشأن فوائد شرب القهوة فيما يتعلق بخطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

فوائد أخرى للقهوة

- تمنح القهوة جسمك جرعة فورية من الكافيين وتملأه بالطاقة، هذا هو السبب في أن الكثير من الناس يختارون تناولها في الصباح لبدء يومهم بنشاط، بينما يحتاج البعض تناول فنجان القهوة في الليل من أجل الاستيقاظ خاصة لو عملهم يكون في المساء.

- غالبًا ما يتم استهلاك القهوة السوداء، التي يتم صنعها بدون استخدام الحليب أو السكر ولا تحتوي على سعرات حرارية، كمشروب قبل التمرين ويقال إنها تساعد في إنقاص الوزن.

- تتضمن القائمة الطويلة لفوائد القهوة خطرًا أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2، وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وحتى انخفاض خطر الإصابة بمرض باركنسون بنسبة 25٪.



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