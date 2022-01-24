شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 4 عناصر غذائية تضر بجهاز المناعة لديك منها المخبوزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا ومتغيراته، من المهم أن نولى اهتمامًا كبيرًا بتعزيز نظام المناعة لدينا، فلا يمنع نظام المناعة القوي الجسم من الإصابة بالمرض فحسب، بل يساعد أيضًا على محاربة الفيروسات، وبينما قد تبذل جهودًا لزيادة المناعة لديك، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على وظيفة المناعة دون قصد، وفيما يلي بعض الأطعمة التي يجب عليك تجنبها للحفاظ على مناعتك في أعلى مستوياتها على الإطلاق، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

المشروبات الغازية

قد تكون المشروبات الغازية المبردة هي اختيارك المفضل خاصة في فصل الصيف، لكنه يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة لديك بطريقة سلبية، لأن المشروبات الغازية مليئة بالسكر وهي عبارة عن سعرات حرارية فارغة، مما يعني أنها لا تقدم أي فوائد غذائية للجسم، لذلك لا يؤدي الاستهلاك المنتظم للمشروبات الغازية إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تثبيط وظيفة المناعة.

الأطعمة المقلية

إذا كنت من محبي الأطعمة المقلية، فقد حان الوقت للتقليل منها، حيث أن الأطعمة المقلية مليئة بالشحوم والدهون ومن المعروف أنها تقلل وظيفة المناعة، لذلك اختر الأطعمة المحمصة أو المخبوزة لإشباع رغباتك بدلاً من الأطعمة المقلية.

المخبوزات

يتم تحضير منتجات المخابز في الغالب باستخدام الدقيق المكرر الذي يحتوي على نسبة عالية من الجلوتين والدهون والسعرات الحرارية، مثل الكعك والبسكويت والمعجنات وغيرها، حيث يتم خبزها باستخدام الدقيق الأبيض والسكر والزيت، ومن المعروف أن المكونات الثلاثة تضر بوظيفة المناعة لدينا خاصة في حال الإفراط فيها.

إذا كنت ترغب في استهلاك المخبوزات، فاختر دقيق القمح أو غيره من المنتجات الصحية القائمة على الدقيق.

المنتجات السكرية

يُطلق على السكر الأبيض أو السكر المكرر أسوأ غذاء لجهاز المناعة لديك، فالأطعمة مثل الحلوى والشوكولاتة والكعك والبسكويت وغيرها من الحلويات مليئة بالسكر الأبيض، حتى الأطعمة مثل كاتشب الطماطم وعصائر الفاكهة والحبوب والخبز والمكرونة تحتوى أيضًا على نسبة من السكر.

لذلك يمكنك محاولة التخلص من السكر الأبيض من نظامك الغذائي واستبداله ببدائل صحية مثل العسل وسكر جوز الهند وما إلى ذلك.



اضرار السكر الأبيض