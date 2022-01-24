شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن أن يتسبب الغليان فى فقدان الفوائد الصحية للكركم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكركم هو نوع من التوابل القديمة وهو جزء لا يتجزأ من أى مطبخ، بسبب فوائده الصحية التى لا تعد ولاتحصى، فهو لا يستخدم فى الطهى فحسب بل فى علاج بعض الحالات الصحية أيضًا، ولكن ما هي الطريقة المثالية لاستهلاكه؟ وهل يمكن للحرارة أن تقتل فوائد الكركم؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "Healthline".

ما الذي يجعل الكركم صحي؟ وهل يجب غلي الكركم؟

الكركم مليء بالعناصر المفيدة لمضادات الأكسدة المعروفة باسم الكركمين، والتي لها خصائص رائعة في مكافحة الشيخوخة ومضادة للالتهابات وللسرطان، حيث وفقًا للخبراء، يحتوي الكركم على 34 زيتًا أساسيًا يساعد في تحسين عملية التمثيل الغذائي، والهضم، وتعزيز المناعة، وعمل الدماغ، ومع ذلك، تظهر الدراسات أن التسخين المفرط أو الغليان يمكن أن يؤثر على الحاصل الغذائي للكركم.

وفقًا لدراسة أجراها قسم الكيمياء الحيوية والتغذية، بالمعهد المركزي للأبحاث التكنولوجية للأغذية "ميسور" الهندى، فإن التسخين أو الغليان أو للكركم لفترة طويلة، قد يؤدي إلى فقدان مركب الكركمين، حيث وفقًا للبحث، وجد أنه في حين أن الطبخ بالضغط وتسخين الكركم لمدة 10 دقائق أدى إلى فقدان حوالي 12-30 في المائة من مركب الكركمين، وهو أقل بكثير مقارنة بالتسخين المفرط الذي قد يؤدي إلى فقدان حوالي 27 إلى 53 بالمائة من الكركمين.

ماذا يقول الخبراء؟

يحتوي الكركم ومركب الكركمين الأكثر ديناميكية على عدد لا يحصى من الفوائد الصحية المثبتة علميًا، حيث أن لديه القدرة على الوقاية من مشاكل القلب، ومنع الإصابة بمرض الزهايمر، والأمراض الفتاكة مثل السرطان، إنه مضاد قوي للالتهابات ومضاد للأكسدة، كما أنه يساعد على تحسين مؤشرات الاكتئاب والتهاب المفاصل.

لذلك عن طريق غلي الكركم، تصبح تأثيرات الكركمين أكثر فاعلية، وتتحدث غالبية الأبحاث التي أجريت حول تأثيرات الحرارة على الكركمين، حيث يحسن طهي الكركم بشكل عام من تركيز الجسم للكوركومينويد ويزيد أيضًا من قدرة مضادات الأكسدة في الجسم، ولكن المقصود من طهي الكركم هو لبضع دقائق فقط وهذا لا يقلل من قيمته الغذائية، لكن غلي الكركم على حرارة عالية أو الطهي بالضغط يقلل من فعالية مركب الكركمين.