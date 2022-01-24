شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو السعال الديكي ومضاعفاته على الجسم؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - السعال الديكي هو عدوى بكتيرية تصيب أنفك وحلقك وتنتشر بسهولة، لكن لقاحات مثل (التيتانوس والدفتيريا والسعال الديكي) يمكن أن تساعد في الوقاية منه عند الأطفال والبالغين.

وبحسب ما ذكره موقع webmd فإن أعراض السعال الديكى هى"سعال خفيف، العطس، سيلان الأنف، حمى، قد تصاب أيضًا بالإسهال في وقت مبكر، بعد حوالي 7-10 أيام ، يتحول السعال إلى "نوبات سعال " تنتهي بصوت ديكي حيث يحاول الشخص تنفس الهواء".

نظرًا لأن السعال جاف ولا ينتج مخاطًا ، يمكن أن تستمر هذه النوبات لمدة تصل إلى دقيقة واحدة، في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب في تحول وجهك إلى الأحمر أو الأرجواني لفترة وجيزة.

مضاعفات السعال الديكي

يعتبر السعال الديكي خطيرًا على الأطفال ، خاصةً الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر ، لأنه يمكن أن يمنعهم من الحصول على الأكسجين الذي يحتاجونه، و هذا يمكن أن يسبب

-تلف أو نزيف في الدماغ.

-التهاب رئوي.

-النوبات.

-توقف التنفس.

-التشنجات.

يجب مراقبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهرًا والذين يعانون من السعال الديكي في جميع الأوقات لأن نوبات السعال يمكن أن تجعلهم يتوقفون عن التنفس. قد يحتاج الأطفال الصغار المصابون بحالات سيئة إلى رعاية المستشفى أيضًا.

في المراهقين والبالغين ، يمكن أن يؤدي السعال الديكي إلى الالتهاب الرئوي يمكن أن يسبب السعال الشديد أيضًا" الفتق البطنى ، الأوعية الدموية المكسورة، كدمات في الضلوع، مشكلة في التحكم عند التبول، مشاكل في النوم"