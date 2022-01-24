شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساعد المكسرات فى تحسين صحة قلبك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت الأبحاث أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية يمكن أن يقللوا من مخاطرهم عن طريق اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على المكسرات، وحسب ما ذكره موقع مايو كلينيك، فى هذا التقرير نتعرف على كيف تساعد المكسرات فى تحسين صحة قلبك؟

وتشير الأبحاث إلى أن تناول المكسرات قد يسبب الأتى:

-خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL أو "الضار" ومستويات الدهون الثلاثية ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في تراكم الترسبات التي تسمى اللويحات في الشرايين.

-تحسين صحة بطانة الشرايين.

-انخفاض مستويات الالتهابات المرتبطة بأمراض القلب.

-تقليل مخاطر الإصابة بجلطات الدم التي يمكن أن تؤدي إلى النوبة القلبية والوفاة.

-نتيجة لذلك ، يمكن للمكسرات تحسين صحة قلبك وتقليل خطر الوفاة مبكرًا بسبب أمراض القلب وغيرها من الأسباب.

إلى جانب كونها مليئة بالبروتين ، تحتوي معظم المكسرات على الأقل على بعض هذه المواد الصحية للقلب:

-الدهون غير المشبعة، ليس من الواضح تمامًا سبب ذلك ، ولكن يُعتقد أن الدهون "الجيدة" في المكسرات - الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة غير المشبعة تخفض مستويات الكوليسترول السئ.

-الاحماض الدهنية أوميجا -3 من المعروف أن أحماض أوميجا 3 الدهنية توجد في الأسماك ، لكن العديد من المكسرات غنية أيضًا بأحماض أوميجا 3 الدهنية. أوميجا 3 هي أحماض دهنية صحية يبدو أنها تساعد قلبك عن طريق منع ضربات القلب غير المنتظمة التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية.

-الألياف تحتوي جميع المكسرات على الألياف ، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول في الدم. تجعلك الألياف أيضًا تشعر بالشبع ، لذلك تأكل أقل. بالإضافة إلى ذلك ، يُعتقد أن الألياف تلعب دورًا في الوقاية من مرض السكري من النوع 2.

-فيتامين هـ يساعد فيتامين هـ في وقف نمو اللويحات في الشرايين ، مما قد يؤدي إلى تضييقها يمكن أن يؤدي تطور اللويحات في الشرايين إلى ألم في الصدر أو مرض الشريان التاجي أو نوبة قلبية.

-ستيرول النبات تحتوي بعض المكسرات على الستيرولات النباتية ، وهي مادة يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم. غالبًا ما تضاف الستيرولات النباتية إلى منتجات مثل السمن النباتي وعصير البرتقال للحصول على فوائد صحية إضافية ، لكن الستيرولات توجد بشكل طبيعي في المكسرات.

- الأرجينين. تعد المكسرات أيضًا مصدرًا للأرجينين وهي مادة قد تساعد في تحسين صحة جدران الشرايين من خلال جعلها أكثر مرونة وأقل عرضة للجلطات الدموية التي يمكن أن تمنع تدفق الدم.

توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول حوالي أربع حصص من المكسرات غير المملحة في الأسبوع اختر المكسرات النيئة أو المحمصة الجافة بدلاً من المكسرات المطبوخة في الزيت الحصة الواحدة عبارة عن حفنة صغيرة من المكسرات الكاملة أو ملعقتين كبيرتين من زبدة الجوز.