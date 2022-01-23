شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعالج زيت الزيتون وعصير الليمون حصى المرارة؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر زيت الزيتون وعصير الليمون من المكونات الشائعة في العديد من المطابخ، وخاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والمشرق العربي، يدعي بعض الناس أن مزيج زيت الزيتون وعصير الليمون يمكن أن يعالج مجموعة من الحالات، مثل حصوات المرارة وآلام المفاصل والشيخوخة المبكرة، وفى السطور القادمة سنوضح الفوائد المفترضة لمزيج زيت الزيتون وعصير الليمون، وفقا لما نشره موقع " healthline".

فوائد زيت الزيتون

يتم استخلاص زيت الزيتون عن طريق عصر الزيت من ثمار الزيتون الناضجة باستخدام طرق مختلفة، بما في ذلك الضغط والطرد المركزي، يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز من أجود الأنواع ، يتكون زيت الزيتون الصافي من حوالي 73٪ من حمض الأولي ، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع مفيد للقلب ، كما يحتوى على مركبات طبيعية تسمى البوليفينول ،هذه مضادات الأكسدة القوية التي تنظف المركبات الضارة التي تسمى الجذور الحرة في جسمك ، وتحميك من الإجهاد التأكسدي.

فوائد عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة ، وخاصة فيتامين سي.

التخلص من السموم

مضادات الأكسدة والبوليفينول الموجودة في زيت الزيتون وعصير الليمون يمكن أن تسمى "التطهير" من حيث أنها تحيد أو "تنظف" الجذور الحرة الضارة ، والتي بخلاف ذلك تسبب تلف الخلايا وقد تساهم في المرض والمرض، يمتلك جسم الإنسان طرقًا بيولوجية مختلفة لإزالة السموم والحفاظ على الأداء الأمثل ، لمساعدة جسمك على العمل في أفضل حالاته ، أوصي بتناول نظام غذائي متنوع يحتوي على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور ومصادر البروتين.

فقدان الوزن

أظهرت الأبحاث أن فيتامين سي في عصير الليمون والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة في زيت الزيتون تلعب دورًا في إدارة الوزن.

حصوات الكلى وحصى المرارة

يمكن أن تلعب عاداتك الغذائية دورًا مهمًا في تكوين حصوات الكلى وحصى المرارة، من المعروف أن تناول كمية منخفضة من فيتامين ج وتناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة يساهم في حدوث هذه الحالات .

حصوات المرارة عبارة عن رواسب صلبة من سوائل الجهاز الهضمي والكوليسترول التي تتطور في المرارة. اعتمادًا على حجم وموقع حصوات المرارة ، قد تعاني أو لا تعاني من أي أعراض.

تشير بعض الأدلة إلى أن تناول الدهون الصحية ، مثل زيت الزيتون ، قد يساعد في منع تكوّن حصوات المرارة عن طريق تقلص المرارة وإفراغها بشكل منتظم،كما تم ربط نقص فيتامين سي بزيادة خطر الإصابة بحصوات المرارة قد يمنع فيتامين ج تبلور الكوليسترول عن طريق تحويله إلى أحماض صفراوية ، وبالتالي منع تكون حصوات المرارة .