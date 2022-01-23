شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستخدم نظام كيتو دايت لإنقاص الوزن؟.. اعرف أنواعه والفوائد والأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسب نظام كيتو الغذائي لإنقاص الوزن شعبية كبيرة مؤخرًا، لقد أصبح اسمًا مستخدمًا على نطاق واسع ويعرفه معظمنا، ومع ذلك، هناك نوعان من حمية الكيتو التي يتم تصنيفها بشكل أساسي على أساس الطعام الذي يتم تناوله كجزء منهما، فما هو الفرق بينهما، هذا ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يحد نظام كيتو الغذائي من استهلاك الكربوهيدرات ويركز على استهلاك الدهون كمصدر أساسي للطاقة لتغذية الأنشطة اليومية للجسم، حيث تتكون التركيبة الكلاسيكية لنظام كيتو الغذائي من 80-70٪ دهون و20-10٪ بروتين و5-10٪ كربوهيدرات فقط، حتى يعتمد الجسم على حرق الدهون المخزنة كمصدر أساسي للطاقة، وتُعرف هذه العملية باسم الكيتوزية، حيث يقوم الجسم بتفكيك كل من الدهون الغذائية والمخزنة للحصول على الطاقة بدلًا من الكربوهيدرات، مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

أنواع الكيتو دايت

نظام الكيتو النظيف

يعد هذا النوع من نظام الكيتو، هو التقليدي أو الكلاسيكى، الذى يعتمد على كثافة العناصر الغذائية للأطعمة وجودة الطعام بشكل عام ومصدر الغذاء قبل تناوله، يركز هذا النوع من نظام كيتو الغذائي على الأطعمة الكاملة بالإضافة إلى نسبة الكربوهيدرات الموصى بها، ومصادر الدهون في هذا النوع هي بشكل أساسي الدهون الصحية مثل الجبن والدجاج والعدس والأفوكادو وغيرها.

نظام الكيتو غير النظيف

يركز نظام كيتو الغذائي غير النظيف بشكل أساسي على نسبة المغذيات الكبيرة بدلاً من التركيز على الأطعمة الكاملة، نظرًا لأن نسبة الكربوهيدرات محدودة في نظام الكيتو، فإن هذا النوع يشمل في الغالب تناول ما يشعر به الشخص مع الحفاظ على نسبة الكربوهيدرات الموصى بها، والتركيز يكون منخفض جدًا على جودة الطعام الذي يتم استهلاكه.

يمكن في هذا النوع من نظام الكيتو أيضًا إتباع أيام الغش، والمقصود بها "الفري" حيث يتم تناول ما يريده الشخص دون قيود، ويمكن في هذا النوع تناول أطعمة مثل رقائق الجبن والمحليات الصناعية والزيوت المصنعة، وكذلك البروتينات المصنعة.

الفوائد الصحية

يحسن نظام كيتو الغذائي الصحة العامة إذا تم القيام به بالطريقة الصحيحة، يمكن أن يساعد الاستهلاك المحدود للكربوهيدرات والتناول المتوازن للمغذيات الكبيرة في إنقاص الوزن بفعالية، بالإضافة إلى أن نظام كيتو الغذائي يساعد أيضًا على استقرار مستويات الهرمونات بسبب محدودية تناول السكر ويمكن أن يساعد النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض، كما أنه يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الآثار الجانبية

يحظر نظام كيتو الغذائي تناول الكربوهيدرات والتي تشمل أيضًا الخضار النشوية وبعض الفواكه، ويمكن أن يؤدي انخفاض تناول الألياف إلى الإمساك ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، نظرًا لوجود تركيز متزايد على استهلاك الدهون في كل من الأنظمة الغذائية للكيتو.

إذا كنت تقلل من تناول الفاكهة والخضروات كجزء من نظامك الغذائي، فأنت بذلك تعرض نفسك لخطر نقص التغذية، يجب أيضًا على الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة توخي الحذر أثناء تناول نظام غذائي غني بالدهون.



الدهون غير الصحية مسموح بها فى الكيتو غير النظيف