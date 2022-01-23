أعشاب وتوابل هتساعد على التخسيس فى أسرع وقت

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القاهرة - سامية سيد - يسعى الكثيرون وراء البحث عن الطرق التى تساعد على التخسيس والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم فالبعض قد يلجأ لأنظمة الرجيم المختلفة والبعض الأخر يتجه لممارسة الرياضة ومع ذلك فهناك ايضا بعض الاعشاب الطبيعية والتوابل التى تساعد على التخسيس ، وحسب ما ذكره موقع healthline فهى:

أعشاب وتوابل هتساعد على التخسيس فى أسرع وقت1- الحلبة

وجدت العديد من الدراسات أن الحلبة قد تساعد في التحكم في الشهية وتقليل تناول الطعام لدعم فقدان الوزن.

2- الجينسنج

الجينسنغ نبات له خصائص تعزز الصحة وغالبًا ما يعتبر عنصرًا أساسيًا في الطب الصيني التقليدي، أشارت العديد من الدراسات إلى أن هذا النبات القوي يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.





3. الزنجبيل

غالبًا ما يستخدم في الطب الشعبي كعلاج طبيعي لمجموعة متنوعة من الأمراض ، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الزنجبيل يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن أيضًا، وأظهرت مراجعة واحدة لـ 14 دراسة بشرية أن تناول الزنجبيل يقلل بشكل كبير من وزن الجسم ودهون البطن.

4. اوريجانو

الأوريجانو هو عشب معمر ينتمي إلى نفس عائلة النباتات مثل النعناع والريحان والزعتر وإكليل الجبل والمريمية، يحتوي على كارفاكرول ، وهو مركب قوي قد يساعد في فقدان الوزن.

5: القرفة

القرفة من التوابل التي يمكن أن تقلل من نسبة السكر في الدم ، مما قد يؤدي إلى انخفاض الشهية والجوع وبالتالى تساعد على إنقاص الوزن.