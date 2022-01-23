شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب تجعل أسنانك أكثر حساسية خلال الشتاء ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجات الحرارة ، يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل الأسنان، ويرتبط موسم الشتاء بزيادة حساسية الأسنان في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تساهم العديد من العوامل في مشكلة الأسنان بما في ذلك الطقس البارد والوجبات الخفيفة وبعض الأمراض، فيما يلي بعض الأسباب التي يمكن أن تزيد أيضًا من فرص التعرض لحساسية الأسنان خلال فصل الشتاء، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

إليك 5 أسباب تجعل أسنانك أكثر حساسية خلال الشتاء

1. زيادة استهلاك السكر

يزيد السكر الإضافي من احتمالية الإصابة بأمراض اللثة وتآكل المينا ، وكلاهما يمكن أن يسبب حساسية الأسنان، يُنصح بتجنب قضم الحلويات القاسية لأنها قد تتسبب في تشقق الأسنان أو تحطيمها.

2. الإفراط في تنظيف الأسنان بالفرشاة

قد يؤدي استخدام الفرشاة بقوة كبيرة إلى إلحاق ضرر أكبر من نفعه عن طريق إزالة طبقة المينا الواقية وكشف العاج الحساس تحتها، يقترح تنظيف أسنانك برفق وببطء.

3. البرد والإنفلونزا يؤدى إلى تفاقم حساسية الأسنان

تتكرر نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية والإنفلونزا في الشتاء بسبب انخفاض درجة الحرارة، عندما تلتهب الجيوب الأنفية وتتهيج نتيجة احتقان أو عدوى بالأنف، يتم الضغط على أعصاب الأسنان مما يسبب عدم الراحة والحساسية.

4. تلف الأسنان المرتبط بالمشروبات

يمكن أن تدمر المشروبات الغازية والقهوة والشاي والسوائل الحمضية الأخرى ، مثل العصائر ، أسنانك وتكشف طبقة العاج، قد تؤدي العادات السيئة الأخرى لصحة الفم ، مثل التدخين أو عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة أو الخيط بشكل صحيح ، إلى انحسار اللثة وكشف العاج عند خط اللثة.

5. أمراض اللثة

يمكن لأمراض اللثة أن تكشف العاج وتسبب الألم المرحلة الأولى من أمراض اللثة هي التهاب اللثة، بعض الأشخاص يضغطون على أسنانهم أو يطحنونها أثناء نومهم، هذا يمكن أن يضر مينا الأسنان ويسبب الألم، عندما يتآكل مينا الأسنان أو تنحسر اللثة ، تتعرض طبقة من الأسنان شديدة الحساسية للتغيرات في درجات الحرارة، عندما تتلامس هذه الطبقة مع أي شيء ساخن أو بارد جدًا ، فإنها تولد إحساسًا مؤلمًا.