شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط .. فيتامينات ومعادن لتعزيز مناعتك وصحتك العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر جسم المرأة بالعديد من التغييرات الجسدية والعقلية والهرمونية، مما يجعلها تخضع لاحتياجات غذائية محددة، على سبيل المثال، قد تختلف احتياجات الفتيات المراهقات للمغذيات والمعادن عن متطلبات السيدات في مرحلة الرضاعة الطبيعية أو النساء في سن اليأس، وقد يحتاج البعض إلى تناول مكملات غذائية، بينما قد يكون لدى البعض الآخر كمية كافية من العناصر الغذائية في أجسامهن بالفعل، ومع ذلك، فمن الضروري أن تحصل على جرعتك اليومية من الفيتامينات والمعادن، وهناك قائمة بأهم الفيتامينات والمعادن التي يجب على النساء تناولها يوميًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيتامين د

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون يساعد على تعزيز المناعة، ويعزز صحة العظام ويهتم بتطور خلايا العضلات لدينا، ولعل المصدر الأساسى لهذا الفيتامين هو أشعة الشمس، كما يمكن الحصول عليه من بعذ الأطعمة أيضًا، وفي بعض الحالات، قد تحتاج لتناول مكملات غذائية من فيتامين د باستشارة الطبيب، لأن تناول جرعات زائدة من تلك المكملات قد تؤدى إلى ما يسمى بتسمم فيتامين (د) وقد يترتب عليه أيضًا مضاعفات صحية أخرى.

فيتامين سي

على عكس فيتامين د، فيتامين سي قابل للذوبان في الماء ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة والالتهابات والأمراض المزمنة.

وفي الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الإصابة بفيروس كورونا، من المهم تناول أطعمة تساعد على تعزيز المناعة، ولعل أفضل مصادر فيتامين سي، الحمضيات والفراولة والبروكلي والفلفل الأحمر والأخضر والكيوي وغيرها.

حمض الفوليك

حمض الفوليك هو أيضًا فيتامين ب قابل للذوبان في الماء، ويمكن الحصول عليه من الخضار الورقية الخضراء وبعض الفواكه، ويلعب هذا الفيتامين دورًا حيويًا في تكوين خلايا الدم الحمراء السليمة والحمض النووي، كما يساعد في نمو الخلايا والأنسجة، مثل الجلد والشعر.

بالنسبة للنساء الحوامل، يعتبر حمض الفوليك عنصرًا غذائيًا أساسيًا ضروريًا لمنع أنواع معينة من العيوب الخلقية والتشوهات، ومع ذلك، يُنصح معظم النساء الحوامل بتناول حمض الفوليك بعد استشارة الطبيب.

الحديد

الحديد هو مفتاح العديد من وظائف الجسم، إلى جانب استخدامه لصنع الهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم، فإنه يساعد أيضًا على إنتاج الميوجلوبين، وهو بروتين يوفر الأكسجين للعضلات.

ومع ذلك، فإن النقص في هذا المعدن بالذات قد يسبب التعب الشديد والضعف، وفي الحالات الشديدة، قد يسبب أعراضًا مثل ضيق في التنفس، والتهاب أو تورم اللسان أو الفم، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى حالات صحي مثل فقر الدم.

الكالسيوم

يلعب الكالسيوم دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، وبصرف النظر عن ذلك، فهو يساعد في إدارة الأوعية الدموية والأعصاب والهرمونات، ومن ثم يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى العديد من المشاكل الصحية، بما في ذلك ضعف العضلات والتشنج وآلام المفاصل، وفي الحالات الشديدة إذا تركت دون علاج لفترة طويلة، يمكن أن تسبب أيضًا انخفاض في كثافة المعادن في العظام والتي يمكن أن تكون مزمنة.

المغنيسيوم

المغنيسيوم هو أحد المعادن الأساسية التي تساعد في الحفاظ على صحة الجسم، فهو لا يعزز صحة القلب فحسب، بل يساعد أيضًا في إدارة التوتر وتنظيم دورة النوم المناسبة ويعزز المناعة أيضًا.

ولعل أعراض نقص المغنيسيوم في الجسم، الشعور بالصداع المتكرر، والغثيان، وآلام وتشنجات فى العضلات، وفقدان الشهية، والشعور بالضعف والإرهاق، ويوصي خبراء التغذية بأن تتلقى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 31 عامًا فيما فوق كمية غذائية تبلغ حوالي 320 مجم من المغنيسيوم.



اطعمة غنية بالفولات



الحديد



المغنيسيوم



فيتامين د