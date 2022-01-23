شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي الأمراض التي تكشف عنها الأشعة السينية للمفصل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأشعة السينية للمفصل عبارة عن صورة بالأشعة السينية للركبة أو الكتف أو الرسغ أو الكاحل أو أي مفصل آخر، وتكشف الآشعة السينية للمفاصل عن الإصابة بأمراض عديدة منها التهابات المفاصل، بحسب موقع " ucsfhealth"، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الأمراض التي تكشف عنها الآشعة السينية للمفاصل.

لماذا يتم إجراء الأشعة السينية للمفصل؟

تستخدم الأشعة السينية للكشف عن الكسور أو الأورام أو الحالات التنكسية للمفصل.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية لفحص المفصل بالآشعة السينية؟

قد تظهر الأشعة السينية المشاكل التالية فى المفاصل:

-التهاب المفاصل

-الكسور

-أورام العظام

-أمراض العظام التنكسية

-التهاب العظم والنقي (التهاب العظم الناجم عن عدوى)

يمكن أيضًا إجراء الاختبار لمعرفة المزيد عن الحالات التالية:

-التهاب المفاصل النقرسي الحاد (النقرس)

-متلازمة كابلان

-تلين غضروف الرضفة

-التهاب المفاصل النقرسي المزمن

-خلع خلقي في الورك

-التهاب المفاصل الفطري

-التهاب المفاصل الجرثومي (الإنتاني)

-التهاب المفاصل الصدفية

-متلازمة رايتر

-التهاب المفصل الروماتويدي

-التهاب المفاصل السلي

ويتم إجراء الاختبار في قسم الأشعة بالمستشفى، حيث يساعدك فني الأشعة السينية في وضع المفصل ليتم تصويره بالأشعة السينية على المنضدة وبمجرد وضعها، يتم التقاط الصور.