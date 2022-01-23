شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لتناول الطعام يجب اتباعها إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنعكس عادات الأكل الخاصة بك على صحتك، من المهم أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وغنيًا بالبروتين، ويسبب التهاب المفاصل الألم والتورم وينتج عنه عدم الراحة وهناك نوعان شائعان من التهاب المفاصل ، وهما التهاب المفاصل الروماتويدي والتهاب المفاصل العظمي وينتج التهاب المفاصل الروماتويدي عن محاربة الجهاز المناعي للشخص لنفسه، وبينما ينطوي التهاب المفاصل الروماتويدي على تكسير الغضروف، إذا كنت مصابًا بالتهاب المفاصل ، يمكنك اتباع هذه النصائح لتفادي الألم ودمج عادات الأكل الصحية وفقا لما نشره موقع" india".

وإليك النصائح الغذائية للتخفيف من التهاب المفاصل تجنب تناول الأطعمة الالتهابية

تمتلئ الأطعمة الالتهابية بالكربوهيدرات المكررة والجلوتين كلاهما شديد الالتهاب ويمكنهما تحفيز التهاب المفاصل أو تفاقم ألم النوبة الحالية.

أدخل الأسماك في نظامك الغذائي

يساعد تناول الأسماك في تخفيف الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل، المأكولات البحرية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يجب أن تكون الأطعمة مثل التونة أو السلمون أو السردين أو الماكريل هي الأطعمة المفضلة لديك، وقد تم ربط الاستهلاك المنتظم للأسماك الغنية بالأوميجا 3 بتقليل تورم المفاصل لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

أدخل المكسرات والبذور في نظامك الغذائي

لا يقتصر الأمر على الأسماك وحدها ، بل تعد المكسرات والبذور مصدرًا رائعًا للعناصر المضادة للالتهابات وأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل أن يستهلكوا المكسرات والبذور بسهولة، إنها غنية بالسيلينيوم وفيتامين هـ، وتعمل كبديل رائع لأطعمة مثل اللحوم الحمراء التي يمكن أن تسبب مشاكل للأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل.

أضف زيت الزيتون

زيت الزيتون هو بديل للزبدة أو الزيت النباتي، يساعد في تقليل التورم والألم للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل، زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة ويحتوي على عناصر مضادة للالتهابات، يُعرف زيت الزيتون باسم الأوليوكانثال الذي يساعد في تقليل الالتهاب، كما أنه مفيد لصحة القلب .