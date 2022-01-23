لا تهملوا قياس معدل ضربات القلب بانتظام.. إليكم السبب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

معدل ضربات القلب هو قياس عدد المرات التي ينقبض فيها القلب في الدقيقة، وتعتبر مراقبة معدل ضربات القلب في غاية الأهمية من أجل تتبع اللياقة البدنية والسيطرة على عوامل الخطر لأمراض القلب والدورة الدموية.

ولفتت دراسة لـ ”جمعية القلب البريطانية“ نشرتها صحيفة ”ديلي إكسبرس“ الأحد، ألى أن معظم الأشخاص لا يعرفون إلا إذا كان نبضهم سريعًا جدًا أو بطيئًا، ولكن من المهم فحص معدل النبض بشكل منتظم للتأكد من انتظام ضربات القلب.

وأوضحت الدراسة أن هذا مهم بشكل خاص إذا كان عمرك يزيد عن 65 عامًا، حتى لو كنت تشعر أن قلبك بحالة جيدة.

وأشارت إلى أن قياس معدل ضربات القلب يعد أمرًا بسيطًا للغاية، ويمكن القيام بذلك يدويًّا أو باستخدام جهاز مراقبة معدل ضربات القلب.

وقالت الدراسة ”للتحقق من نبضك عند معصمك، المس بإصبعين المنطقة الواقعة بين العظم والأوتار على جانب الإبهام من معصمك، احسب عدد النبضات التي تشعر بها في 15 ثانية واضرب هذا الرقم في أربعة لتحصل على عدد دقات قلبك في الدقيقة.“

وأضافت الدراسة ”افعل ذلك أثناء الجلوس والراحة للحصول على معدل ضربات القلب الطبيعية، ويمكن فعل ذلك بعد التمرين للحصول على مؤشر على مستوى لياقتك“.

ما هو المعدل الطبيعي

أوضحت الدراسة ان معدل ضربات القلب يختلف اعتمادًا على وقت قياسه وما كان يفعله الشخص قبل قياس المعدل، مشيرة إلى أنه بشكل عام يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 و 100 نبضة في الدقيقة أثناء الراحة، وانه كلما كان الشخص أكثر لياقة انخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة.

وقالت ”على سبيل المثال قد يكون معدل ضربات قلب الرياضي أثناء الراحة من 40 إلى 60 نبضة في الدقيقة أو أقل، ومن الضروري مراجعة الطبيب إذا كنت تعتقد أن معدل ضربات قلبك يزيد باستمرار عن 120 نبضة في الدقيقة أو أقل من 60 نبضة في الدقيقة، على الرغم من أنك تعتقد أنه قد يكون هذا أمرًا طبيعيًّا بالنسبة لك.“

ونبهت الدراسة إلى أن أي معدل أقل من 60 دقيقة في الدقيقة هو معدل ضربات قلب منخفض، وهو ما يُعرف أيضًا باسم ”بطء القلب الجيبي“، لافتة إلى أنه بالنسبة لبعض الأشخاص، مثل: الرياضيين، لا يشكل بطء القلب خطرًا على الصحة.

وتابعت ”مع ذلك، إذا كان معدل ضربات قلبك منخفضًا وتعاني من أعراض، مثل: الإغماء، والتعب، والدوخة، فعليك زيارة الطبيب في أقرب وقت“.