طريقة نسف الدهون الاسرع برجيم القهوة والعسل للفطور 

بيروت - نادين محمد - يبحث الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد عن طريقة نسف الدهون الاسرع. وقد يلجؤون في هذه الحالة الى الحميات القاسية او الى اخرى تعتمد على مكون واحد. لكن يمكن الكثيرين استعادة الوزن الذي تمت خسارته بعد انتهاء الرجيم. ومن اجل منع هذا وحرق الدهون بفعالية ونحت الجسم واستعادة الرشاقة لأطول وقت ممكن ننصح بتطبيق برنامج رجيم القهوة والعسل للفطور لمدة 5 ايام.

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ابتكرت طريقة حرق الدهون برجيم القهوة والعسل للفطور خبيرة التغذية الاميركية سينثيا ساس المقيمة في نيويورك. ودونت قواعد الرجيم في كتابها رجيم البطن المسطح. وهو يقوم على تناول الاطعمة الصحية والمتنوعة من اجل الحد من تراكم الدهون في الجسم وخصوصاً في منطقة البطن. وتهدف هذه الحمية ايضاً الى الحد من الرغبة في الاكل خلال الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية والى تسريع عملية الايض. ويمتد برنامجها على خمسة ايام يمكن الجسم خلالها التخلص من السموم من خلال تناول المأكولات الصحية وخصوصاً الخضار والفواكه مع استهلاك القهوة والعسل خلال الفطور. كما ان الرجيم يسمح بتناول قطعة من الشوكولاته الداكنة التي تحتوي على نسبة 70% كاكاو على الاقلز

برنامج الرجيم



يمكن تطبيق هذا الرجيم لمدة لا تقل عن 5 ايام على ان يتم خلالها تناول الاطعمة التي تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية والغنية بالالياف.

اليوم الاول

الفطور. كوب من القهوة الخالية من السكر مع ملعقة صغيرة من العسل، قطعتان من بسكويت مصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. طبق سلطة متوسط الحجم، بيضتان مسلوقتان او قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي الخالي من الدهون مع القليل من زيت الزيتون.

العشاء. طبق من شوربة خالية من الدسم، قطعة صغيرة من السمك المشوي.

اليوم الثاني



الفطور. كوب قهوة من دون سكر مع ملعقة صغيرة من العسل، قطعتا بسكويت مصنوعتان من الحبوب الكاملة، كوب من عصير برتقال طبيعي.

الغداء. طبق صغير من السلطة مع ملعقتي طعام من الارز المطهو على البخار، بيضتان مسلوقتان او قطعة صغيرة من السمك المشوي مع القليل من زيت الزيتون.

العشاء. طبق من السلطة مع القليل من العجة.

اليوم الثالث

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الفطور. كوب قهوة خال من السكر مع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي، قطعتان من البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. طبق من السبانخ خال من المواد الدسمة، بيضتان مسلوقتان.

العشاء. طبق من البروكولي المطهو على البخار مع الثوم، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر، كوب من التوت.

اليوم الرابع

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الفطور. كوب قهوة من دون سكر مع القليل من العسل، قطعتا بسكويت مخبوزتان بالحبوب الكاملة، كوب من عصير الفواكه.

الغداء. طبق من سلطة خضراء، قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي.

العشاء. 3 قطع من الملفوف المحشي من دون دهون مع القليل من زيت الزيتون، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، كوب من التوت.

اليوم الخامس

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الفطور. كوب قهوة او شاي من دون سكر مع ملعقة عسل صغيرة، قطعتان صغيرتان من البسكويت الكامل، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. طبق من الفاصولياء المطهوة على البخار، قطعة عجة صغيرة.

العشاء. طبق من السلطة مع القليل من زيت الزيتون والخل، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى، كوب من قطع فاكهة موسمية او من التفاح.

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وخلال هذه الايام الخمسة يجب شرب ليترين من الماء يومياً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. ويشير كتاب الخبيرة الى انه يمكن في هذه الحالة خسارة من 3 الى 5 كيلوغرامات يومياً.

وبعد هذا من المفيد تناول الاطعمة الصحية مثل الخضار والفواكه والاسماك وثمار البحر والدجاج الخالي من الدهون ومنتجات الالبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والمأكولات المصنوعة منها والدهون النباتية مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند والافوكادو واللوز. كما يمكن تناول قطعتين الى 3 قطع من الشوكولاته السوداء التي تحتوي على نسبة مرتفعة من الكاكاو. ومن اجل تسريع عملية حرق الدهون من المهم جداً ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

