فوائد الزنجبيل لتنحيف الوركين

بيروت - نادين محمد - يشكل حرق الدهون في منطقة الوركين والفخذين مهمة صعبة بالنسبة إلى النساء اللواتي يرفضن ممارسة التمارين الرياضية القاسية أو اتباع الحميات الغذائية. ورغم ذلك يمكن هؤلاء اللجوء إلى بعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي على الزنجبيل والتي تساعدهنّ على خسارة الوزن وخصوصاً في هاتين المنطقتين.

الوصفة الأولى: شراب الزنجبيل

إذا أردت خسارة الوزن وحرق الدهون في منطقة الوركين والفخذين، ليس عليك سوى أن تطبقي هذه الوصفة السهلة جداً:

ضعي على النار ليتراً ونصفاً من الماء وأضيفي إليه جذراً من الزنجبيل مقطعاً إلى شرحات رفيعة.

أتركي الخليط على النار حتى يغلي ثم ضعيه على نار هادئة لمدى 15 دقيقة إضافية.

أطفئي النار واتركي الخليط يبرد.

صفي الماء واشربي ليتراً من الخلاصة على فترات متقطعة من النهار.

الوصفة الثانية: الزنجبيل والنعناع

تعتبر هذه الوصفة مفيدة وفعالة جداً إذا أردت حرق الدهون المتراكمة في منطقة وركيك. ولتحضريها تحتاجين إلى: ملعقة طعام من الزنجبيل المطحون، ملعقة طعام من إكليل الجبل المطحون، ملعقة طعام من النعناع المجفف المطحون، ملعقة وسط من الشاي الأخضر، ليتر من الماء.

وبعد ذلك قومي بهذه الخطوات:

ضعي كل المكونات في وعاء على النار حتى يبلغ الخليط درجة الغليان. أتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

بعد غليان الماء، إنزعي الخليط عن النار وقومي بتصفيته.

إشربي 4 إلى 6 أكواب من الخلاصة يومياً قبل 30 دقيقة من مواعيد الوجبات. وكرري الوصفة إلى أن تحصلي على النتيجة التي تريدين.

الوصفة الثالثة: الزنجبيل والقرفة والكمون

لتحضري هذه الوصفة التي تساعدك عل خسارة الوزن ونسف الدهون في منطقتي الوركين والفخذين، تحتاجين إلى: ملعقة وسط من الزنجبيل المطحون، نصف ملعقة وسط من القرفة، كوب من الماء المغلي، ملعقة وسط من الكمون المطحون، عصير ليمونة.

وبعد تحضير المكونات ذلك قومي بهذه الخطوات: