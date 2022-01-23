هل الكركم علاج فعال لخسارة الوزن؟

بيروت - نادين محمد - الكركم من التوابل الصفراء الفعالة والمستخدمة بشكل شائع في المأكولات في جميع أنحاء العالم، يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن دون أي آثار جانبية، وتم استخدام الكركم على مر العصور؛ لمعالجة العديد من المشكلات الصحية.

يحتوي الكركم على مادة البوليفينول والكركمين التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للسمنة. تساعد خاصية الكركمين هذه على قمع التهاب الأنسجة الدهنية البيضاء. يمنع الكركمين أيضاً تكاثر الخلايا الدهنية، ويعزز إفراز الأديبونكتين، وهو عامل مضاد للالتهابات تفرزه الخلايا الدهنية.

الطريقة الأخرى التي يساعد بها الكركم على إنقاص الوزن هي تنظيم مستويات السكر، ومنع مقاومة الإنسولين. نتيجة لذلك، لا يتم الاحتفاظ بالدهون الزائدة في جسمك. الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة معرضون للإصابة بمرض السكري، فيمكنهم تناول الكركم الذي سيحميهم من الإصابة بمرض السكري.

لقد لوحظ أن الاستهلاك المنتظم للكركم يزيد من الصفراء الموجودة في المعدة. الصفراء عبارة عن عصير هضمي يساعد في استحلاب الدهون وبالتالي التمثيل الغذائي لها. لذلك فهذه طريقة أخرى يكون فيها الكركم فعالاً في إنقاص الوزن.



كيفية استخدام الكركم لتخفيف الوزن؟

1.شاي الكركم والقرفة للتنحيف

المكونات:

ملعقة صغيرة معجون كركم طازج

نصف ملعقة صغيرة مسحوق قرفة

ملعقة صغيرة معجون أوراق نعناع طازجة

كوب ماء

طريقة تطبيق الوصفة

نسكب كوباً من الماء في قدر، ويُضاف مسحوق القرفة، ونغلي الماء حتى ينخفض إلى النصف ويتم صبه في كوب حتى يبرد إلى درجة حرارة الغرفة ونضيف الكركم والنعناع ثم يتم شربه.

2-القرفة والنعناع

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة مسحوق قرفة

ملعقة صغيرة معجون أوراق نعناع طازجة

كوب ماء

طريقة تطبيق الوصفة

سخني كوب من الحليب خالي الدسم على نار متوسطة لمدة 6-7 دقائق وصبي الحليب في كوب، وأضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

تساعد القرفة على تحسين حساسية الإنسولين، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية، بينما أوراق النعناع لها خصائص مضادة للأكسدة تساعد في علاج الحساسية والبرد. كما أنه يدعم الجهاز الهضمي، ويعالج متلازمة القولون العصبي، ويساعد على تسكين الآلام.

3-شاي الزنجبيل والكركم

المكونات:

نصف ملعقة صغيرة مسحوق الزنجبيل

ملعقة صغيرة معجون الكركم

كوب ماء

طريقة تطبيق الوصفة



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صبى كوباً من الماء في قدر وأضيفي نصف ملعقة من مسحوق الزنجبيل وملعقة صغيرة من الكركم حتى الغليان.

أطفئي النار على الفور؛ لتبرد حتى تصل إلى درجة حرارة الغرفة وصفيها قبل الشرب.

الزنجبيل له خصائص مضادة لانتفاخ البطن، وفاتح للشهية، ويخفض الكوليسترول السيئ، وله خصائص واقية للجهاز الهضمي. لذلك يعتبر تناول شاي الكركم لفقدان الوزن خياراً صحياً.