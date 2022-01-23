بيروت - نادين محمد - يعد الإنسولين هرموناً أساسياً يتحكم في مستويات السكر في الدم، يتم إنتاج الإنسولين في البنكرياس، ويساعد على نقل السكر من دمك إلى خلاياك، وعندما تكون الخلايا مقاومة للإنسولين، لا يمكنها استخدام الإنسولين بشكل فعال، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وعندما يشعر البنكرياس بارتفاع نسبة السكر في الدم، فإنه ينتج المزيد من الإنسولين؛ للتغلب على المقاومة وتقليل نسبة السكر في الدم.

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استنفاد البنكرياس من الخلايا المنتجة للإنسولين، وهو أمر شائع في داء السكري من النوع 2. أيضاً، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم لفترات طويلة إلى تلف الأعصاب والأعضاء.

خطر مقاومة الإنسولين

أنت أكثر عرضة لخطر مقاومة الإنسولين إذا كنت مصاباً بمقدمات السكري أو لديك تاريخ عائلي للإصابة بداء السكري من النوع 2، وكذلك إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو السمنة.

تشير حساسية الإنسولين إلى مدى استجابة خلاياك للإنسولين. يمكن أن يساعد تحسينه في تقليل مقاومة الإنسولين وخطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك مرض السكري.



أظهرت الأعشاب والتوابل بما في ذلك الحلبة والكركم والزنجبيل والثوم نتائج واعدة لزيادة حساسية الإنسولين.

1-علاج مقاومة الإنسولين بالأعشاب .. بذور الحلبة

الحلبة هي بذرة قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم. تحتوي على ألياف ومواد كيميائية تساعد على إبطاء هضم الكربوهيدرات والسكر.

بذور الحلبة تحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على جعل الإنسولين أكثر فعالية. قد يساعد تناولها على زيادة إدارة نسبة السكر في الدم وحساسية الإنسولين.

2-علاج مقاومة الإنسولين بالأعشاب .. بالزنجبيل

غالباً ما يستخدم الناس الزنجبيل؛ للمساعدة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي والالتهابات لذلك، الزنجبيل قد يقلل من مقاومة الإنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

يمكن للناس تناول الزنجبيل عن طريق إضافته إلى الطعام أو الطازج والمقطع إلى شرائح رقيقة .



3-علاج مقاومة الإنسولين بالأعشاب .. بالشاي الأخضر

الشاي الأخضر مشروب ممتاز لصحتك، كما أنه خيار رائع للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 أو المعرضين لخطر الإصابة به.

وجدت العديد من الدراسات أن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يزيد من حساسية الإنسولين، ويقلل نسبة السكر في الدم، قد تكون هذه الآثار المفيدة للشاي الأخضر ناتجة عن مضادات الأكسدة القوية .

4-علاج مقاومة الإنسولين بالأعشاب .. الصبار

أشارت الأبحاث إلى أن الصبار قد يساعد في حماية وإصلاح خلايا بيتا في البنكرياس التي تنتج الإنسولين. يعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسبب تأثيرات الصبار المضادة للأكسدة.

يمكن للأشخاص الذين يستخدمون الصبار إضافة اللب المعصور إلى مشروب مثل العصير أو تناوله كمكمل في كبسولات.

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