شكرا لقرائتكم خبر عن هل الموز الذى يحتوى على بقع سوداء له فوائد صحية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فوائد الموز لا حصر لها، فهو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية وتمدنا بالطاقة وتبقينا نشعر بالشبع لفترة أطول، وتزود أجسامنا بجميع العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن وهو غني بفيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وعلى الرغم من أن الكثير من الناس لا يحبون تناول هذه الفاكهة عندما تبدأ البقع السوداء بالظهور على قشرتها، وعندما تنضج تمامًا لأن محتواها من السكر قد يكون مرتفعًا، لكن وفقاً للأبحاث فإن الموز الذي يحتوي على بقع سوداء له فوائد عديدة نتعرف عليها في هذا التقرير، بحسب موقع "health shot".

فوائد الموز الذي يحتوي على بقع سوداء1. محتوى أعلى من مواد مقاومة للسرطان

البقع الداكنة على قشرة الموز ليست علامة على تعفن الفاكهة ولكنها علامات على نضج الموز كلما زادت البقع السوداء والبنية على الموز، كان من الأفضل تناوله، حيث تزيد البقع السوداء على الموز من عامل نخر الورم (TNF)، وهي مادة مقاومة للسرطان تساعد في محاربة الخلايا غير الطبيعية في الجسم، وبالتالي المزيد من البقع السوداء، يعني المزيد من هذه العوامل المقاومة للسرطان في الموز ".

2. نسبة عالية من مضادات الأكسدة

يُقال إن الموز عندما ينضج تمامًا يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة كما أنه يساعد على تقوية جهاز المناعة ضد الفيروسات والخلايا السرطانية.

كلما زادت البقع السوداء على قشرة الموز، كلما نضجت وهو بالتأكيد مغذي للجسم مع زيادة خصائص مضادات الأكسدة في الموز الناضج، تزداد أيضًا قدرته على تعزيز جهاز المناعة.

3. يحارب الأمراض المزمنة

عندما ينضج الموز، يزداد محتوى المغنيسيوم والمغنيسيوم المرتفع ممتاز للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، كما أنه يخفض ضغط الدم على الفور علاوة على ذلك ، فإن الموز الناضج مفيد للقلب والاكتئاب ويساعد على الهضم وحركة الأمعاء الصحية.

4. مضادات الحموضة الطبيعية

يعتبر الموز من مضادات الحموضة الطبيعية ويساعد في تهدئة الحموضة على الفور إذا كنت تشعر بقليل من الحموضة المعوية ، فتناول موزة واحدة ستريحك في غضون بضع دقائق.

5. يخفف الإمساك

يقلل تناول الموز الناضج أعراض الإمساك ويسرع وقت الشفاء لأسباب مختلفة نظرًا لأن الموز غني بالألياف، فإنه يخفف أيضًا من الإمساك ويمكنه تحفيز حركة الأمعاء.

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