شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب التخلص من فرشاة أسنانك بعد إصابتك بفيروس كورونا؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة بيرثا هيدالجو، الأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة ألاباما في برمنجهام، إنه يجب على الشخص المصاب بفيروس كورونا بعد تعافيه من الإصابة، تعقيم منزله والتخلص من فرشاة أسنانه، موضحة أن فيروس كورونا بما في ذلك السلالة الجديدة " أوميكرون" لا يستقر على الأسطح، ولكن من الجيد تغيير فرشاة الأسنان أو رؤوس فرشاة الأسنان بعد المرض، وفقا لما نشره موقع "eatingwell".

وأضافت، أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن فيروس كورونا يمكن أن يعيش لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على الأسطح غير المسامية الشائعة، لذلك بمجرد أن تتعافى (أو بعد حوالي 10 أيام منذ أن جاءت نتيجة الاختبار إيجابية)، من المفيد استبدال فرشاة أسنانك بفرشاة جديدة خاصة إذا كنت تشارك حامل فرشاة أسنان مع شخص آخر.

وأشارت إلى أن جمعية طب الأسنان الأمريكية توصي باستبدال الفرشاة كل ثلاثة إلى أربعة أشهر وهو ما لا يفعله معظم الأشخاص.

وشدد الأطباء على أهمية عدم ترك فرشاة الأسنان معرضة للهواء، وأنه يجب تغطيتها لحمايتها من البكتيريا الموجودة في الهواء.

جدير بالذكر أن دراسات عديدة قد أشارت إلى أن تبادل اللعاب يمكن أن يؤدي إلى انتقال الفيروس التاجى، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة الأمراض المعدية، يمكن لبعض غسولات الفم أن تقلل من الحمل الفيروسي لسلالات كورونا في اللعاب.