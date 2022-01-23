خلطة لتنحيف البطن في يومين

بيروت - نادين محمد - والأطعمة الغنية بالألياف هي أفضل خيار لتفتيت دهون البطن، لأنها تعزز لتمثيل الغذائي الذي يدفع الجسم نحو حرق الدهون المختزنة، كذلك هناك مجموعة من المشروبات الطبيعية التي يمكن أم نطلق عليها “سحرية” فيما يخص حرق الدهون بشكل عام، ودهون البطن العنيدة بشكل خاص.

إن خسارة دهون البطن هي عملية تدريجية تتطلب تمرينًا واتباع نظام غذائي متوازن وغني بالمشروبات و الأطعمة التي تساعد على حرق الدهون، على سبيل المثال الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة ، أو القرفة التي تزيد من معدل الأيض، كذلك، خل التفاح الذي يزيد من الشعور بالشبع.



لا تعمل هذه المشروبات وحدها على تفتيت الدهون، لكن ننصحك باتباع نظام غذائي مناسب مع تناول المشروبات التالية ثلاث مرات على مدار يومين وستلاحظين الفرق، بالطبع يمكنكِ الاستمرار لمدة أطول لكن على الأقل يومين.

1- العسل و القرفة

العسل والقرفة مزيج يزيد من معدل الأيض مما يسرع عملية فقدان الوزن. كما أنه يساعد على استقلاب السكر الذي يتحول إلى دهون وعادة ما يتراكم حول البطن إذا لم يتم استخدامه بشكل صحيح من قبل الجسم.

المكونات:



ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقة صغير من العسل

كوب صغير من الماء الدافيء

الطريقة:

امزجي حوالي 1 ملعقة صغيرة من القرفة مع الماء الدافئ والعسل واشربيه كل صباح على معدة فارغة.



2- عصير أناناس

يُعتقد أن عصير الأناناس علاج رائع لدهون البطن، يساعد إنزيم مهم يسمى البروميلين الموجود في عصير الأناناس في استقلاب البروتين وحرق الدهون الزائدة في المعدة. كما يساعد في تخفيف الانتفاخ الذي قد يتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن بسبب عدم هضم الطعام بشكل صحيح.

المكونات:



1/2 كوب من ماء جوز الهند

كوب من الأناناس الطازج المقطع

2 ملعقة من الزنجبيل الطازج المقطع

ملعقة من الكركم

الطريقة:

تخلط المكونات معاً ثم قومي بتناول هذا المشروب يومياً منتصف اليوم أي قبل الحصة الرئيسية وستلاحظين الفرق.



3- شوربة الكرنب

الكرنب هو الخضروات الورقية الخضراء الجيدة لصحتكِ. يحتوي الكرنب على كميات عالية من فيتامين "سي"، كذلك يحتوي على البوتاسيوم والمعادن الأساسية الأخرى. يساعد الكرنب على تطهير الأمعاء وتحسين الهضم، كما أنه يعزز الجهاز الهضمي ويساعد على حرق الدهون.

المكونات:

كوب من الكرنب الطازج

كوب من المياه

½ بصلة

حبة طماطم

حبة جزر

ملعقة من الكمون

الطريقة:

ترفع المكونات على النار، بعد الغليان تترك الشوربة حتى تنضج جميع المحتويات، ثم تخلط المكونات في الخلاط حتى تختفي جميع التكتلات، ثم قومي باستهلاك حصة من الشوربة على الإفطار.

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