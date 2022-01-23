شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس السن.. 10 أسباب تؤدى للشيخوخة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشيخوخة أمر لا مفر منه ويمكن أن تظهر في أشكال مختلفة من التجاعيد ، والتعب ، وبعض المشاكل الصحية المتزايدة مع التقدم فى العمر ، ولكن يبدأ العديد من الأشخاص في ملاحظة علامات الشيخوخة في سن مبكرة جدًا، والتى تعوق الثقة وتؤثر على الشخصية، لا يقتصر الأمر على منتجات العناية بالبشرة التي يحتاج الأشخاص إلى التركيز عليها ، ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى وراء ذلك، وفقا لما قالته الدكتورة جيشري شاراد طبيبة الأمراض الجلدية، بحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".

التعرض لأشعة الشمس:

قد يؤدي التعرض المفرط للشمس إلى تلف بشرتك في وقت مبكر من الحياة.

أسلوب الحياة السيئ:

يؤثر أسلوب الحياة السيئ أو غير الصحي على جسمك بالكامل داخليًا ومن الخارج وتؤدي آثاره إلى الشيخوخة.

التدخين والكحول:

قد لا تعرف ذلك ولكن الاستهلاك المتكرر للتدخين والكحول يؤدي أيضًا إلى الشيخوخة.

الإجهاد:التوتر ليس مفيدًا لجسمك وصحتك العامة. الكثير من السكر في النظام الغذائي:

احذر من كمية السكر التي تستهلكها لأن ذلك يمكن أن يساهم في عامل الشيخوخة مبكرًا.

التلوث:

يجب أن يؤخذ عامل التلوث بعين الاعتبار عند مناقشة الجلد وبالتالي الشيخوخة، لهذا السبب يستمر العديد من الخبراء في التوصية بضرورة حماية بشرتك من التلوث والأشعة الضارة.

قلة ممارسة الرياضة

من المهم أن تجعل التمرين جزءًا من روتينك اليومي.

الطعام غير الصحي:

لا تسبب العادات الغذائية غير الصحية الأمراض وتجعلك مملًا فحسب ، بل تؤثر أيضًا على عملية الشيخوخة.

قلة النوم:

يوصى بشدة أن ينام الشخص حوالي 6 إلى 8 ساعات كل يوم، تسبب قلة النوم السليم الكثير من المشكلات الصحية.

قلة العناية بالبشرة:

حافظي دائمًا على روتين العناية بالبشرة في الأهمية القصوى إذا كنت ترغبين في منع الشيخوخة المبكرة.