شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشاكل عسر الهضم.. تناول هذا المشروب السحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب نوع الطعام الذي نتناوله دورًا رئيسيًا في تحديد حالتنا الصحية، ويسعى العديد من الأشخاص فى اتباع نظام غذائى غنى بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى والتي يحتاجها المرء ليبقى بصحة جيدة، ولكن إذا تراجعت عاداتك الغذائية ، يمكنك مواجهة مشكلات صحية مثل عسر الهضم والحموضة ، يقترح خبير التغذية Munmun Ganeriwal ويشارك في "وصفة مزيج سحري" والتي من شأنها أن تفيدك من نواح كثيرة فهى خلطة سحرية ممتازة لتقليل الرغبة الشديدة في تناول السكر والتخلص من عسر الهضم والانتفاخ والإمساك، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

طريقة تحضير المشروب الصحى:

قم أولاً بغلي لتر واحد من الماء.

ضعي 12 ملعقة كبيرة من بذور الكمون .

ضعى 12 ملعقة كبيرة من بذور الشمر .

ضعى 12 ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة .

ضعى القليل من الزنجبيل الطازج (المبشور) .

وأخيراً ، 1 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

يمكنك نقل هذا المشروب الصحي إلى ترمس للتأكد من بقائه دافئًا بعض الشيء، وتناوله طوال اليوم لتقليل أعراض عسر الهضم والمشاكل الصحية الأخرى.