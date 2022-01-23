شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طعام الإفطار الذى يزيد من خطر تجلط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة، عن أن البيض أحد أشهر أطعمة الإفطار قد يزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم، وأوضحت الدراسة التي أجرتها كليفلاند كلينيك الأمريكية أن مادة الكولين الموجودة في البيض واللحوم يمكن أن تجعل الدم أكثر عرضة للتخثر والتجلط، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

وتتشكل جلطات الدم عادة في أوردة الساقين والذراعين والفخذ لكن عندما تنتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، مثل الرئتين، فإنهم تشكل خطرًا، وعادة ما تشمل عوامل الخطر لتخثر الدم الجراحة والسرطان والحمل.

وفقًا لـ Medical News Today، فإن الكولين يدعم وظائف الجسم المختلفة، بما في ذلك النمو الخلوي والتمثيل الغذائي وينتج الجسم بعض الكولين، لكن الغالبية تأتي من مصادر غذائية.

ووجد الباحثون أن تناول الكولين بتركيزات عالية يمكن أن يؤدي إلى التجلط.

واقترحوا أن البكتيريا في الأمعاء يمكن أن تتفاعل مع الكولين لإنتاج مركب يشجع الصفائح الدموية على التكتل معًا، وبالتالي تكوين جلطة دموية.

ولاحظ الفريق من خلال التفاعل مع بكتيريا الأمعاء أن مادة الكولين تنتج مادة تسمى TMAO.

يتم إنتاج المادة ، التي تمثل أكسيد ثلاثي ميثيل أمين ، عندما تكسر بكتيريا الأمعاء عددًا من العناصر الغذائية.

وفقًا للمؤلف الرئيسي للدراسة، تم ربط مادة الكولين بزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم والنوبات القلبية والسكتات الدماغية في دراسات سابقة.

وارتبطت المستويات العالية من الكولين في الدم بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال الباحثون إنه في حين أن مخاطر تجلط الدم تزداد لدى البشر، يمكن التقليل من ذلك عن طريق تناول جرعة منخفضة من الأسبرين.

بينما نجح الدواء في تقليل مخاطر التكتل ، إلا أنه لم يقضي على الخطر تمامًا.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيزات الكولين الموجودة في الطعام آمنة بشكل عام ، لكن تناول المكملات التي تحتوي على مادة الكولين قد يشكل مخاطر صحية.

وقال الباحث في الدراسة، الدكتور ستانلي إل هازن، من كليفلاند كلينيك في أوهايو: "تجنب المكملات التي تحتوي على مادة الكولين إلا إذا وصفها لك الطبيب".

تشمل العادات الغذائية الأخرى التي قد تزيد من خطر الإصابة بتجلط الدم، الجفاف وقلة شرب الماء، لأن هذا يسبب سماكة الدم.

عندما يحرم الجسم من السوائل ، يمكن أن تضيق الأوعية الدموية أيضًا ، وهو عامل خطر آخر معروف للتجلط.