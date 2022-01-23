فايزر تسعى لابتكار لقاح لمواجهة “أوميكرون”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة “فايزر”، السبت، إن التطعيم السنوي بلقاح مضاد لكوفيد-19 سيكون أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الفيروس.

وأضاف في حديث حصري للموقع الإسرائيلي N12 News أن أفضل طريقة لمكافحة كوفيد-19 هي لقاح يمكن إعطاؤه كل عام، وليس الجرعات المعززة التي يتم تلقيها كل بضعة أشهر.

وعندما سُئل عن الأشخاص الذين يحصلون على جرعات معززة كل أربعة أو خمسة أشهر، قال بورلا: “لن يكون هذا سيناريو جيدا”، مضيفا: “آمل أن يكون لدينا لقاح يتعين أخذه مرة واحدة في السنة”.

وأوضح بورلا أن شركة “فايزر” تسعى لابتكار لقاح يمكنه مواجهة “أوميكرون” بالإضافة إلى السلالات الأخرى من الفيروس.

وأثبت لقاح “فايزر-بيونتك” المضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة في حالة الإصابة بمتحور “أوميكرون” شديد العدوى، لكنه أقل فعالية في منع العدوى.