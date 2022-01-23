شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريدى معرفته عن أسباب النزيف المهبلى غير الطبيعى وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينزف الرحم في دورات منتظمة تسمى دورات الحيض التي تستمر لمدة 3-5 أيام، يحدث الحيض مرة كل شهر على الرغم من أن الدورة قد تختلف من 21 إلى 35 يومًا، يحدث هذا النزيف الدوري نتيجة لانخفاض مستويات هرمون الاستروجين (الهرمونات الجنسية الأنثوية) في الدم ، وقد يصبح النزيف المهبلي مفرطًا بشكل غير طبيعي أو ضعيفًا أو غير منتظم، كل هذه تحتاج إلى تقييم لأنها تشير إلى المرض، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما هي الأسباب؟

قد ينشأ النزيف من الرحم أو عنق الرحم أو المهبل أو المبيضين، يؤدي وجود الأورام الليفية أو السرطان في الرحم إلى حدوث نزيف مفرط أو غير منتظم، نزيف الرحم المختل (DUB) هو نزيف حاد غير منتظم من الرحم الطبيعي ، ويحدث بسبب الاختلالات الهرمونية.

تشمل الأسباب الأخرى المتعلقة بالرحم الحمل العنقودي والرحم المزدوج وعدوى الرحم (السل) وأسباب انتقال الحمل مثل الإجهاض، قد يكون الجهاز النحاسي داخل الرحم هو السبب في حدوث نزيف غير منتظم ، وقد يحدث نزيف من عنق الرحم بسبب التآكل أو الالتهاب (التهاب عنق الرحم) أو الأورام الحميدة أو السرطان.

وتشمل المصادر الأخرى للنزيف المهبلي الالتهابات والالتهابات لدى كبار السن ونادرًا سرطان المهبل ، ويمكن لبعض أورام المبايض المنتجة للهرمونات أن تسبب نزيفًا من الرحم، قد يكون النزيف أقل من الطبيعي في المرضى الذين يعانون من اختلالات هرمونية ، مثل تلك التي تحدث في وقت قريب من سن اليأس.

ما هي الأعراض؟

قد يشكو المرضى من عدم انتظام الدورة الشهرية، قد يتم تقصير الدورات، قد يحدث نزيف حاد بين دورتين حيضتين أو قد تكون الدورة الشهرية نفسها غزيرة أو تستمر لفترة أطول من المعتاد، قد يترافق النزيف المفرط مع فقر الدم، يصبح المرضى شاحبين ويتعبون بسهولة، قد يعاني المصابون بالسل أو السرطان من فقدان الوزن.

كيف يتم التشخيص؟

يقوم الطبيب أولاً بفحص المريض باستخدام منظار ، وهو أداة للنظر داخل المهبل وعنق الرحم، إذا لم يكن التشخيص واضحًا ، فقد تكون هناك حاجة إلى اختبارات أخرى ، حيث يمكن للموجات فوق الصوتية التقاط الأورام أو تضخم المبيضين أو الرحم.

تقوم مسحة بابانيكولو (PAP) بالتقاط الخلايا من عنق الرحم وفحص هذه الخلايا سيؤكد ما إذا كان هناك سرطان أم لا.

التوسيع والكشط (D&C) هو إجراء يتم إجراؤه عادةً تحت التخدير، يتم شد فتحة عنق الرحم وإدخال أداة (مكشطة) لكشط بطانة الرحم، يوفر هذا نسيجًا لأخذ خزعة ، مما قد يكشف عن وجود خلل.

إذا كان التشخيص لا يزال غير واضح ، فقد يقوم طبيب أمراض النساء بإجراء منظار الرحم،هو شكل من أشكال التنظير الداخلي يتم فيه تصور الرحم باستخدام تلسكوب مصمم خصيصًا ، وهو الرحم، قد يكون منظار الرحم تشخيصيًا ، ويمكن إزالة الآفات البسيطة مثل الزوائد اللحمية في نفس الوقت، قد تكون هناك حاجة لفحص التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي قبل العلاج في حالة الاشتباه في السرطان أو تشخيصه ، لتحديد مدى انتشار المرض.

ما هو العلاج؟

يعتمد علاج النزيف المهبلي غير الطبيعي على السبب الأساسي، هناك حاجة للأدوية من أجل DUB ، الذي يتم علاجه عادةً بهرمون البروجسترون (هرمون جنسي أنثوي آخر) ، أو دواء شبيه بالهرمونات .

يتم علاج الأورام الليفية من خلال عملية يتم فيها إزالة الورم الليفي فقط (استئصال الورم العضلي أو استئصال الرحم ) يفضل استئصال الرحم لدى المرضى غير الحريصين على إنجاب المزيد من الأطفال، يحدث فقر الدم بشكل شائع في المرضى الذين يعانون من نزيف حاد ، ويحتاجون إلى مكملات من الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم.