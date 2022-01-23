شكرا لقرائتكم خبر عن الحرمان من النوم.. 5 نصائح يمكن أن تساعدك على النوم بشكل سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تجد نفسك غالبًا تكافح من أجل النوم؟ لا تقلق ، أنت لست وحدك، تعد اضطرابات النوم مشكلة شائعة يعاني منها ملايين الأشخاص، و يمكن أن تتسبب مجموعة متنوعة من العوامل في اضطراب النوم ، بدءًا من الأرق وانقطاع النفس أثناء النوم ولكن هل هناك طريقة للخروج؟ بالطبع هناك.

نصائح لنوم أفضل

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على نوم أفضل وفقا لتقرير موقع " webmd":

ضع قهوتك جانبًا:

قد تتسبب عادات استهلاكك للقهوة في معاناة نومك، فالقهوة طارد قوي للنوم مما يجعلها مشروبًا شائعًا بين الطلاب الذين يحاولون قضاء الليل طوال الليل، إذا كنت ترغب في النوم بشكل أفضل ، ضع قهوتك جانبًا قبل 4 ساعات على الأقل من موعد النوم، يمكن أن يساعدك ذلك في تجنب تأخر النوم بسبب تناول الكافيين.

تجنب القيلولة أثناء النهار:

بقدر ما قد يبدو الأمر مغريًا ، إذا كنت ترغب في الحصول على نوم جيد ليلاً ، فتجنب أخذ قيلولة بأي ثمن، في حين أن القيلولة يمكن أن تساعد في تزويد الجسم بدفعة من الطاقة التي يمكن أن تساعدك على الطاقة خلال اليوم ، إلا أن القيلولة المبكرة يمكن أن تعيق الدورة اليومية وتؤثر على نوم الليل بشكل كبير، وإذا كنت ترغب في أخذ قيلولة ، فتأكد من توقيتها وتنظيمها جيدًا.

تهدئة أفكارك:

لا يمكن للشخص أن ينام مع وجود فوضى في ذهنه، قبل الذهاب إلى الفراش ، جرب تقنيات التأمل والاسترخاء لتهدئة جسدك وعقلك. يمكنك أيضًا الذهاب إلى ممارسات علاجية أخرى مثل العلاج بالروائح والموسيقى وما إلى ذلك.

تهيئة البيئة من حولك:

يمكن أن يكون للبيئة التي تنام فيها تأثير كبير على نوعية نومك، على سبيل المثال ، إذا كنت في بيئة يمكنك فيها سماع كل أنواع حركة المرور وضوضاء البناء ، فإن النوم بالكاد سيجد طريقه إليك. لذلك ، من المهم أن تخلق لنفسك بيئة ملائمة للنوم يمكن أن يساعدك هذا أيضًا في الحصول على نوم سليم دون انقطاع.

اطلب مساعدة الخبراء:

إذا كنت تعاني من مشاكل النوم المستمرة ، فقد حان الوقت لطلب مساعدة الخبراء، غالبًا ما تكون بعض الاضطرابات نتيجة لحالة كامنة ويمكن علاجها بالعلاج والاستشارة والأدوية.