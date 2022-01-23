شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجعلك تشرب الماء فى الأوعية النحاسية.. يعزز المناعة ويقتل البكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تخزين الماء في أوعية نحاسية طوال الليل وتناولها في صباح اليوم التالي من العادات القديمة المنتشرة في الهند منذ آلاف السنين، ووفقا لموقع USA Today الأمريكي أوضح البروفيسور بيل كيفيل ، مدير وحدة الرعاية الصحية البيئية في جامعة ساوثهامبتون ، أن هذه العادة قد يكون لها العديد من الفوائد.

أصبح الدليل العلمي على الخاصية المضادة للبكتيريا في الأوعية النحاسية متاحًا في مارس 2012 عندما وجدت ورقة في مجلة الصحة والسكان والتغذية أن المياه المخزنة في الأوعية النحاسية لمدة 16 ساعة تقتل البكتيريا المسببة للأمراض مثل الإشريكية القولونية والكوليرا التي تسبب ضمة الكوليرا O1 ، وأنواع السالمونيلا.

وقد أظهرت الدراسات أن الأسطح النحاسية تقتل مسببات الأمراض تمامًا، حيث تضمنت دراسة نُشرت في مجلة Health Population and Nutrition البحث عن النشاط المضاد للبكتيريا لأواني النحاس على مياه الشرب الملقحة بمسببات الأمراض المعوية، ووجد أن البكتيريا. E. coli الملقحة على كوبونات النحاس تم قتلها بالكامل.

أيضا سبب أخر وجده الباحثون، وهو أن الطهى بشكل أساسي في أواني نحاسية قد أثبتت فوائد صحية، حيث تساعد بعض المعادن مثل الحديد على زيادة مستويات الهيموجلوبين وتحسين صحة الجلد أيضًا.

الآن ، طور باحثون في المعهد الهندي للعلوم (IISc) غشاءًا لتصفية المياه باستخدام أيونات النحاس لجعل مياه الشرب آمنة ، وفقًا لتقارير The Hindu . تم نشر النتائج في مجلة Nanoscale.