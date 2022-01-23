شكرا لقرائتكم خبر عن لا تتجاهل أي ضربة على الرأس.. 4 أنواع من إصابات الدماغ يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الدماغ عضوًا مهمًا في الجسم وهو مسؤول عن الوظائف الفعالة، وعلى الرغم من كونه محمي من قبل الجمجمة، وهي واحدة من أقوى أجزاء الجسم ، إلا أنها يمكن أن تعاني من الإصابات.

يمكن أن يتعرض الرأس لصدمة بسبب مجموعة متنوعة من الأسباب مثل الحوادث والاعتداءات الجسدية والسقوط وما إلى ذلك، واعتمادًا على نوع الإصابة ، يمكن أن تختلف الأعراض.

وفقا لتقرير موقع " times news"، تشمل بعض الأعراض الشائعة الغثيان ، والصداع ، والإحساس بالدوران ، والدوار ، وما إلى ذلك. إذا كانت إصابة الرأس شديدة ، فقد يعاني الفرد أيضًا من الارتباك ، وفقدان التوازن والتنسيق ، وفقدان الوعي ، والنوبات ، وفقدان الذاكرة ، وما إلى ذلك.

أنواع إصابات الرأس

فيما يلي الأنواع الشائعة لإصابات الرأس:

النزف:

هو أحد أكثر أنواع إصابات الرأس شيوعًا ويمكن أن يؤدي إلى النزيف الذى لا يمكن السيطرة عليه في كثير من الأحيان، يُعرف النزيف الذي حدث حول مساحة الدماغ بالنزيف تحت العنكبوتية ويعرف النزيف داخل أنسجة المخ بالنزيف داخل المخ إذا لم يتم علاجه على الفور.

الارتجاج:

الارتجاج هو أيضًا أحد إصابات الدماغ الشائعة التي تحدث نتيجة لضربة قوية في الرأس، يمكن أن يسبب فقدان مؤقت للوظيفة الإدراكية ، ومع ذلك ، إذا زاد تواتر الارتجاج ، يمكن أن يؤدي إلى ضعف إدراكي دائم.

كسر الجمجمة:

يمكن أن تتعرض عظام الجمجمة ، مثلها مثل أي عظام أخرى في الجسم ، للكسر عند التعرض لإصابات، علاوة على ذلك ، فإن عظام الجمجمة قوية للغاية ويصعب كسرها. لذلك ، فإن حدوث كسر في الجمجمة بسبب تأثير قوي بدرجة كافية لكسر الجمجمة يمكن أن يكون خطيرًا لأنه يمكن أن يسبب ضررًا شديدًا للدماغ.

الورم الدموي:

يمكن أن تتسبب هذه الإصابة في تراكم الضغط في الجمجمة بسبب تخثر الدم في الأوعية الدموية أو حولها، فهى حالة خطيرة ويمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعي وإلحاق ضرر دائم بالدماغ ، إذا لم يتم علاجها على الفور.