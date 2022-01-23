شكرا لقرائتكم خبر عن اجعل طقوسك الصباحية أكثر صحة مع ماء الليمون ..اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تؤثر طقوسك الصباحية على صحتك بطرق مختلفة، فبعض التغييرات البسيطة في النظام الغذائي ونمط الحياة يمكن أن تحدث العديد من الآثار الإيجابية على صحة الفرد، بطريقة واحدة بسيطة هي أن تبدأ يومك بعصر نصف ليمونة فى كوب ماء ستوفر لك فوائد صحية متعددة، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

1. يساعد في إزالة السموم

يشتهر ماء الليمون بإزالة السموم من الجسم، غالبًا ما يُنصح بإضافة الليمون إلى الماء الذي تشربه طوال اليوم لتحضير ماء الديتوكس، بدء يومك بماء الليمون طريقة رائعة لإزالة السموم من جسمك.

2. يدعم فقدان الوزن

ماء الليمون هو مشروب شهير لفقدان الوزن في الصباح، إذا كنت تخطط لفقدان الوزن ، ببساطة أضف ماء الليمون إلى طقوسك الصباحية، إلى جانب نظامك الغذائي وممارسة الرياضة ، فإن شرب ماء الليمون سيعزز النتيجة، إذا كنت تحاول شرب ماء الليمون لإنقاص الوزن ، أضف الليمون إلى الماء الفاتر.

3. يحسن الهضم

هذا الإجراء البسيط سيعزز عملية الهضم أيضًا، سوف يساعدك على الحصول على بعض الراحة من اضطراب المعدة، يساعد حامض الستريك في تحسين عملية الهضم عن طريق تكسير الطعام، حاول إضافة ماء الليمون إلى طقوسك الصباحية وستلاحظ هضمًا أفضل في بعض الأيام نفسها.

4. سيوفر لك فيتامين سي

فيتامين عنصر غذائي أساسي لجسم الإنسان، يوجد فيتامين ج بشكل عام في الأطعمة الحمضية، ستؤدي إضافة ماء الليمون إلى يومك إلى إضافة المزيد من فيتامين سي إلى نظامك الغذائى، يعزز فيتامين سي المناعة ويساعدك على تقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض، يساعد فيتامين ج أيضًا في امتصاص الحديد بشكل أفضل من النظام الغذائي المستهلك.

5. يبقيك نشطا

إن بدء يومك بماء الليمون سيبقيك نشيطًا طوال اليوم، سيعزز مزاجك ويمنحك المزيد من الطاقة. ستعمل مياه الليمون على تحسين التمثيل الغذائي ومستويات الطاقة، يساهم وجود فيتامين سي أيضًا في تحسين الحالة المزاجية.