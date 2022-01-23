شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من الإمساك.. تعرف على 5 فواكه مفيدة للإمعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرَّف الإمساك تقنيًا بأنه ثلاثة أيام بدون حركة أمعاء لمعظم الأشخاص، ويختلف بشكل كبير من شخص لآخر، من المثير للدهشة أن حوالى 14٪ من سكان العالم يعانون من الإمساك المزمن ، يعتبر نقص الألياف الغذائية والسوائل في النظام الغذائي من الأسباب التي تؤدي إلى الإمساك، تقترح الإرشادات الغذائية الأمريكية تضمين ما لا يقل عن 25 إلى 38 جرامًا من الألياف يوميًا، ويمكنك حل هذه المشكلة عن طريق تناول المزيد من الفاكهة الغنية بالألياف،وفقا لما نشره موقع " eatingwell".

أفضل فاكهة لعلاج الإمساك 1. الكمثرى

تحتوي حبة الكمثرى المتوسطة على حوالي 5.5 جرام من الألياف، يوفر تناول حبة كمثرى 20٪ من القيمة اليومية للألياف، وهى مهم للحفاظ على أمعائك سعيدة وفي حالة عمل جيدة، تم العثور على الأول في قشر الفاكهة. لا يذوب في الماء ويساعد على تحريك البراز على طول القناة الهضمية ، مما يحافظ على انتظام أمعائك.

2. التنين الشوكى

توفرفاكهة التنين ما يقرب من 5 جرامات من الألياف ، وهو ما يمثل حوالي 18٪ من القيمة اليومية.

3. التفاح

تحتوي تفاحة واحدة متوسطة الحجم على حوالي 4 جرامات من الألياف ، تقدم 14٪ من القيمة اليومية للألياف .

4. ثمار الحمضيات

يمكن أن يساعد الاستمتاع بالفواكه الحمضية ، مثل الجريب فروت والبرتقال ، في تخفيف الإمساك أيضًا، تحتوي كل حبة جريب فروت وبرتقالة سرة واحدة على حوالي 4 جرامات من الألياف ، أو حوالي 14٪ من القيمة اليومية.

5. كيوي

يقوم الكيوي بتقريب قائمة الفواكه الغنية بالألياف ، حيث يوفر كيوي واحد أكثر من 2 جرام من الألياف ، أي حوالي 8٪ من القيمة اليومية.