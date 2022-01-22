شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة شعبية تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير دراسة جديدة في مجلة Nutrients إلى أن العنب يحسن علامة صحة القلب ويعزز تنوع بكتيريا الأمعاء المفيدة، وأوضحت الدراسة التي أجريت على 19 من البالغين الأصحاء اتباع نظام غذائي منخفض الألياف والبوليفينول - المركب الموجود في الفواكه والخضروات الذي يقلل الالتهاب ويساعد على تنظيم ضغط الدم لمدة شهر ، استمروا في تناول نفس النظام الغذائي لكنهم أضافوا 46 جرامًا من مسحوق العنب، أي ما يعادل حصتين من العنب الطازج ، والتي تأتي في كوبين، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

وأضافت الدراسة ، أنه بعد أربعة أسابيع من تناول مسحوق العنب يوميًا ، لاحظ جميع المشاركين زيادة في تنوع بكتيريا الأمعاء ، خاصة النوع المرتبط بتنظيم الجلوكوز وتفكك الأحماض الدهنية. لديهم أيضًا انخفاض بنسبة 8٪ تقريبًا في مستويات الكوليسترول "الضار" ، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 40٪ في أحماض الستيرويد - وهي مادة تلعب دورًا في كيفية عمل الكوليسترول في الجسم بكميات كبيرة ، يمكن أن تؤدي هذه الأحماض إلى انسداد الأوعية الدموية ، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وأشارت الدراسة إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا التأثير لأن العنب مصدر غني بالألياف والبوليفينول ، وكلاهما يوفر فوائد للجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية

كانت النتيجة الرئيسية في الدراسة الأخيرة هي صحة الأمعاء المعززة ، لأن المشاركين اضطروا إلى الامتناع عن تناول الفاكهة والخضروات لمدة شهر ، مما يعني أنه حتى أولئك الذين نادرًا ما يأكلون هذه الأطعمة يمكن أن يروا فوائد بعد بضعة أسابيع فقط من إدراجها في نظامهم الغذائي.

وأوضحت الدراسة ، أن التدخل الغذائي هو النهج الأساسي لإدارة الكوليسترول، فتناول ما يعادل حصتين من العنب يمنح ما يكفي من الألياف الغذائية ليكون لها تأثير صغير ولكن مهم.