شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكر باحثون بريطانيون اختبار الأشعة السينية لتشخيص كورونا فى غضون دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يمتنع كثير من الناس عادةً من إجراء اختبار RTPCR عند ظهور الأعراض الأولى أو الشكوك حول أعراض كورونا، هو ملل المسحات (الأنف والحنجرة) ووقت الانتظار المطلق.

الآن، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة The Independent اليومية البريطانية، يمكن للعلماء البدء في استخدام الأشعة السينية بدلاً من اختبارات PCR القياسية لتشخيص فيروس كورونا، بعد أن طور فريق تقنية رائدة قادرة على اكتشاف الفيروس في دقائق.

وفقا للبحث عن هذه التقنية وتطويرها من قبل فريق في جامعة غرب اسكتلندا (UWS)، بفضل خوارزمية الذكاء الاصطناعي ( AI ) المتقدمة والمصممة خصيصًا ، يمكن للأطباء الحصول على مقارنة بين فحوصات الأشعة السينية للمريض بما يصل إلى 3000 صورة تنتمي إلى أولئك الذين يعانون من فيروس كورونا، والأفراد الأصحاء والمرضى المصابين بالتهاب رئوي فيروسي، بعد المقارنة، يمكن تحديد دقة تقارب 98٪ ما إذا كان المريض يعاني بالفعل من فيروس كورونا.

يستغرق RT-PCR حوالي ساعتين لإرجاع النتيجة .

تعود تقنية X-Ray (الطريقة الجديدة) بالتشخيص في غضون دقائق قليلة .

يمكن أن يمنح هذا المريض السبق في طلب العلاج، وعزل نفسه .

يمكن أن يخفف الضغط على النظم الصحية في جميع أنحاء العالم .

لماذا تعتبر تقنية X-Ray أفضل

قال الفريق أنه في ظل ازدهار متغير Omicronفأن العديد من البلدان غير قادرة على إجراء عدد كبير من اختبارات كورونا بسبب أدوات التشخيص المحدودة ، ولكن هذه التقنية تستخدم تقنية يمكن الوصول إليها بسهولة لاكتشاف الفيروس بسرعة."

من جانبه وصف البروفيسور ميلان رادوسافليفيتش ، نائب مدير البحث والابتكار والمشاركة في جامعة واشنطن ، النتائج الجديدة بأنها "من المحتمل أن تغير قواعد اللعبة"، ولكن من غير المرجح أن تتبنى المستشفيات هذه التقنية على الفور وبطريقة كبيرة.

فبعد دخوله من خلال الحنجرة أو البلعوم ، فإن فيروس كورونا لا يظهر على الفور وجوده في رئتي المريض، وأضاف الباحثين: "لا تظهر أعراض Covid-19 في الأشعة السينية خلال المراحل المبكرة من الإصابة ، لذلك من المهم ملاحظة أن التكنولوجيا لا يمكن أن تحل محل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل بالكامل".

ومع ذلك ، لا يزال بإمكانها أن تلعب دورًا مهمًا في الحد من انتشار الفيروسات خاصةً عندما لا تكون اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل متاحة بسهولة. يمكن أن تكون حاسمة ، وربما منقذة للحياة "،يخطط الباحثون الآن لتوسيع دراسة تقنية اختبار الأشعة السينية الخاصة بهم.