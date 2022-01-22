شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو منظار البطن؟.. ولماذا يطلبه الطبيب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منظار البطن هو إجراء يستخدم لفحص الأعضاء في البطن ويمكنه أيضًا فحص أعضاء حوض المرأة، ويمكن استخدام منظار البطن لأخذ عينة صغيرة من الأنسجة لإجراء خزعة، ويمكن أيضًا استخدامه لإزالة الأعضاء، مثل الزائدة الدودية (استئصال الزائدة الدودية) أو المرارة (استئصال المرارة)، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء منظار البطن ولماذا يطلبه طبيبك، بحسب موقع جامعة روشيستر الأمريكية.

وعادةً ما يستغرق منظار البطن وقتًا أقل ويكون الشفاء أسرع من الجراحة المفتوحة.

لماذا تحتاج إلى منظار البطن؟

يمكن إجراء منظار البطن لفحص البطن وأعضائها من أجل:

فحص الأورام والإصابات لمعرفة سبب النزيف داخل البطن الالتهاب وغالبًا ما يتم إجراء منظار البطن عندما تكون نتائج الفحص البدني أو الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب (CT) غير واضحة.

ويمكن استخدام منظار البطن لتحديد مرحلة السرطان لعضو في البطن، ويمكن استخدامه أيضًا للعثور على مكان وجود إصابة في البطن ومدى عمقها ويمكنه أيضًا معرفة مقدار النزيف الداخلي لديك.

بالنسبة للنساء، يمكن استخدام منظار البطن الخاص بأمراض النساء للتحقق من:

-آلام ومشاكل الحوض

-تكيسات المبيض

-الأورام الليفية

-قناتي فالوب

يمكن أيضًا استخدام منظار البطن لتشخيص وعلاج الانتباذ البطاني الرحمي. يحدث هذا عندما تنمو الأنسجة التي تبطن الرحم خارجها.

ويمكن إجراء منظار البطن لعلاج الحمل خارج الرحم أو لإجراء ربط قناتي فالوب لمنع الحمل بشكل دائم.

يمكن أيضًا استخدام تنظير البطن لإجراء جراحة لعلاج البدانة، مثل تكميم المعدة.