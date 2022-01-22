شكرا لقرائتكم خبر عن أوميكرون المتحور السائد بمصر.. الصحة تحذر من ترك إجراءات الوقاية (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه يتم حاليا عمل حصر بالأعداد والإحصاءات الخاصة بالمتحور أوميكرون وإصاباته محليا على أن يتم الإعلان عنها قريبا، مضيفا أن أوميكرون هو المتحور السائد حاليا في مصر، لافتا إلى أنه سريع الانتشار.

وحذر من حالة استهتار من الأشخاص بعدم أخذ الاحتياطات والبعد عن الأخرين في حالة الشعور بالتعب، وهو ما أدى لزيادة الإصابات بمتحور أوميكرون في الفترة السابقة، مؤكدًا أن مصر ليس لديها أي مشكلة في المستشفيات أو العناية المركزة وهو ما يدل على ضعف الفيروس مؤكدا توافر جميع اللقاحات والبرتوكولات العلاجية بالمستشفيات.



الصحة تحذر من الاستخفاف بإجراءات الوقاية

وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة لليوم السابع، إن هناك زيادة ملحوظة بالإصابات بفيروس كورونا حول العالم وليس في مصر فقط، مشيرًا إلى أن متوسط الإصابات بكورونا على مستوى العالم حوالي 700 ألف إصابة يوميًا، لافتا إلى أن معدل التعافي في مستشفيات العزل بلغ لأول مرة منذ شهور 83.5 % وهذا يعنى أن الإصابات أصبحت في مجملها بسيطة.

وأضاف أنه مع زيادة أعداد الإصابات بكورونا فإن معدل الوفيات مازال في المعدلات الطبيعية بالرغم من زيادة الإصابات وهو ما يدل أن متحور أوميكرون أعراضه ضعيفة نسبيًا وتشابه أعراض الأنفلونزا لأنه يصيب الجهاز التنفسي العلوي وبالتالي فإنه يكون غير قادر على الوصول للرئتين بالشكل الطبيعي الذي كان يصل له متحور دلتا، وبالتالي يقلل من الأعراض المزمنة التي يصحبها دخول المستشفى والعناية المركزة والاحتياج للأكسجين.

وتابع، أن معدل انتشار متحور أوميكرون سريع جدًا حيث أن الشخص من الممكن أن يصيب من 10 إلى 12 شخصًا آخرين حتى لو لم يظهر عليه الأعراض، في الأماكن المغلقة وهو ما أدى للانتشار في أماكن مغلقة والتواصل بين الأشخاص في أماكن العمل والدراسة وتابع : الأعداد في مصر ازدادت بسبب متحور أوميكرون، والزيادة بعد الانخفاض المؤقت في الأعداد تعتبر أمواج ارتدادية نتيجة المتحور نفسه ومعدل انتشاره على مستوى العالم، موضحًا: متحور أوميكرون موجود في مصر ونظرًا للطقس البارد فأن هناك أعراض الإصابة بالأنفلونزا وتداخل بين الأعراض لدرجة أن الأشخاص لا يعرفون هل يعانوا من متحور أوميكرون أم من الأنفلونزا".