شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكشفون عن أول تحليل جزيئى لبروتين "سبايك" فى متحور أوميكرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى علماء في كلية الطب بجامعة كولومبيا البريطانية، أول تحليل هيكلى على المستوى الجزيئى فى العالم، لبروتين "سبايك" فى متحور فيروس كورونا "أوميكرون".

نشرت نتائج الدراسة في مجلة Science، وكشف التحليل، الذي تم إجراؤه بدقة شبه ذرية باستخدام المجهر الإلكتروني فائق البرودة، كيف يرتبط متحور "أوميكرون" شديد التحور بالخلايا البشرية ويصيبها.

ووفقا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" عن المجلة العلمية، قال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور سريرام سوبرامانيام، الأستاذ في قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بجامعة كولومبيا البريطانية: "من خلال تحليل الآليات التي من خلالها يصيب الفيروس الخلايا البشرية، يمكننا تطوير علاجات أفضل تعطل هذه العملية ويضعف الفيروس".

ويتمكن بروتين "سبايك"، الموجود على السطح الخارجي لفيروس كورونا، SARS-CoV-2، من دخول الخلايا البشرية، ويحتوى "أوميكرون" على 37 طفرة غير مسبوقة على بروتين "سبايك"، أكثر ب3 إلى 5 مرات من المتغيرات السابقة.

وكشف التحليل الهيكلى أن العديد من الطفرات (R493 و S496 وR498) تخلق جسور ملح (توليفة تآثرين غير تساهميين: الترابط الهيدروجيني والترابط الأيوني) جديدة وروابط هيدروجينية بين بروتين "سبايك" ومستقبل الخلية البشرية المعروف باسم ACE2.

واستنتج العلماء أن هذه الروابط الجديدة يبدو أنها تزيد من تقارب الارتباط، مدى قوة ارتباط الفيروس بالخلايا البشرية، بينما تقلل الطفرات الأخرى (K417N) من قوة هذه الرابطة.

وقال الدكتور سوبرامانيام: "بشكل عام، تظهر النتائج أن أوميكرون لديه تقارب ارتباط أكبر من الفيروس الأصلي، بمستويات أكثر قابلية للمقارنة مع ما نراه مع متغير دلتا، وأجرى العلماء المزيد من التجارب التي أظهرت أن بروتين "سبايك" في "أوميكرون" يزيد من تهرب الأجسام المضادة.