شكرا لقرائتكم خبر عن لا يوصى باستخدام الأقنعة للأطفال دون سن 5 سنوات.. أبرز إرشادات السلامة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط انتشار عدوى فيروس كورونا، فإن الأداة الوحيدة للبقاء آمنًا هي الحفاظ على بروتوكولات الأمان من ارتداء القناع والتباعد الاجتماعي، ولكن على الرغم من ذلك فأن الأطفال بعيدة عند هذه الإرشادات.

ووفقا لتقرير موقع " the health site"، فأن الإرشادات الصحية الحالية تنص على أنه لا ينصح باستخدام الأقنعة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما دون.

أيضا أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 11 سنة قد يرتدونها حسب قدرة الطفل على استخدام القناع بأمان وبشكل مناسب تحت الإشراف المباشر للوالدين.

أما الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق يجب أن يرتدوا أقنعة في نفس الظروف مثل البالغين.

تمت مراجعة الإرشادات من قبل مجموعة من الخبراء في ضوء الزيادة الحالية التي تُعزى بشكل أساسي إلى متغير Omicron الخاص بالفيروس التاجي ، والذي يعد أيضًا نوعًا مختلفًا من القلق.

تشير البيانات المتاحة من البلدان الأخرى إلى أن المرض الناجم عن متغير Omicron أقل حدة ومع ذلك ، تنص الإرشادات الصحية على أنه هناك حاجة إلى مراقبة دقيقة ، مع تطور الموجة الحالية، وصنف الحالات على أنها بدون أعراض وخفيفة ومتوسطة وشديدة، وفى الحالات المتوسطة والشديدة ، لا ينبغي وصف مضادات الميكروبات ما لم يكن هناك اشتباه إكلينيكي في وجود عدوى شديدة.

وفقا للتقارير الطبية، يمكن استخدام الكورتيكوستيرويدات في الحالات المعتدلة سريعة التقدم وجميع الحالات الشديدة ، مثل ديكساميثازون 0.15 مجم / كجم ، والجرعة القصوى ستة مجم مرة واحدة في اليوم ، أو ميثيل بريدنيزولون 0.75 مجم / كجم ، والجرعة القصوى 30 مجم مرة في اليوم ، حسبما ذكرت الإرشادات، ويمكن أن تستمر لمدة خمسة إلى سبعة أيام وتتدرج حتى 10-14 يومًا ، اعتمادًا على التقييم السريري على أساس يومي.

ذكرت الإرشادات أنه يجب تجنب المنشطات في الأيام الثلاثة إلى الخمسة الأولى منذ ظهور الأعراض لأنها تطيل من تساقط الفيروس

بقدر ما يتعلق الأمر برعاية ما بعد COVID-19 ، ذكرت المبادئ التوجيهية أن الأطفال الذين يعانون من عدوى بدون أعراض أو مرض خفيف يجب أن يتلقوا رعاية روتينية للأطفال ، والتطعيم المناسب (إذا كان مؤهلاً) ، والاستشارات التغذوية ، والدعم النفسي عند المتابعة.