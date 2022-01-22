شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو النظام الغذائى الواجب اتباعه أثناء علاج الخصوبة؟.. اعرفى الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُنصح بأن تستمر النساء اللواتي يخضعن لعلاج الخصوبة في اتباع أسلوب حياة طبيعي وصحي،يجب أن تشارك النساء بانتظام في الأنشطة البدنية الخفيفة خلال المراحل الأولى من العلاج، يمكن أن يكون هذا مفيدًا للغاية لأن مثل هذه الأنشطة تحفز عملية التمثيل الغذائي وتساهم في صحتهم العامة، تساعد الأنشطة المعتدلة مثل السباحة والمشي على تنظيم إفراز الأنسولين وتحسين مستويات الهرمون، هذا بالتأكيد له تأثير على زيادة الخصوبة، وفقا لما نشره موقع "doctor-ndtv".

يجب على النساء تناول الأدوية المنشطة للهرمونات بانتظام أثناء عملية العلاج مما قد يؤدي إلى التوتر وتقلبات المزاج ؛ يمكن أيضًا ملاحظة تغييرات أخرى في الجسم، من المهم أن تبقي طبيبك على اطلاع بجميع الفحوصات الطبية والعلاجات التي لا تتعلق مباشرة بعلاج الخصوبة. ويشمل ذلك أيضًا الأدوية مثل تلك المستخدمة في علاج الصداع أو القلق أو اضطرابات النوم.

عادات يجب تجنبها أثناء علاج الخصوبة

ينصح بشدة بالإقلاع التام عن التدخين سواء قبل أو أثناء أو بعد علاج الخصوبة، لقد ثبت علميًا أن التدخين يمكن أن يؤدي إلى انخفاض معدلات نجاح علاج الخصوبة حيث تتأثر عملية نضج البويضة ، مما يزيد من خطر حدوث تشوهات الكروموسومات، يجب على النساء الإقلاع عن التدخين في مرحلة مبكرة قبل العلاج الذي يتضمن التحفيز واستخراج البويضات.

يجب تجنب استهلاك الكحول وأن يقتصر استهلاك القهوة على فنجان أو فنجانين في اليوم، يجب عليهم أيضًا تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على مستويات عالية من الكافيين مثل مشروبات الطاقة.

نصائح النظام الغذائي أثناء علاج الخصوبة

لا يوجد أي بحث مثبت يسلط الضوء على دور النظام الغذائي في علاجات العقم ، ومع ذلك يمكن أن يكون له تأثير على جودة البويضات والحيوانات المنوية، يظل النظام الغذائي الصحي أثناء الحمل الطبيعي صحيحًا بالنسبة للحمل بالتلقيح الاصطناعي أيضًا، علاوة على ذلك ، هناك بعض الخصائص في طعامنا المعتاد يمكن أن تؤثر على نجاح الدورة.

1. يساعد الطعام الغني بالزنك على موازنة الهرمونات وإبقائها في مستوى مناسب، الاحتياج اليومي من الزنك هو 15 مجم ويمكن العثور عليه في المكسرات ومنتجات الألبان واللحوم والبطاطس.

2. يساعد البروتين في نمو البويضات في المبايض، من الضروري تناول 60 جم ​​من البروتين يوميًا، يمكن العثور عليها في البيض واللحوم ومنتجات الألبان.

3. يسبب نقص الحديد فقر الدم ، ويؤدي إلى ضعف صحة البويضة ، ويمكن أن يعني أيضًا أن الطفل يولد مبكرًا جدًا أو صغيرًا، تشمل الأطعمة الغنية بمحتوى الحديد المحار وبذور قرع العسل والخضروات ذات الأوراق الخضراء وغيرها، يجب أن تستهلك المرأة الحامل أكثر من 27 جم ، ولكن أقل من 45 جم من الحديد.

4. حمض الفوليك مع الفيتامينات يضمن التطور السليم للدماغ والحبل الشوكي عند الطفل، أثناء التخطيط للحمل وثلاثة أشهر بعده ، يُقترح 400 ميكروجرام ومن الشهر الرابع حتى الولادة ، 600 ميكروجرام. توجد في البروكلي والسبانخ والكيوي.

5. يمكن للدهون الصحية غير المشبعة أن تساعد في تكوين بيض صحي، يمكن العثور عليها في الجوز والذرة وبذور الشيا وزيت الزيتون وزيت بذور الكتان.

6. الكربوهيدرات المعقدة تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

7. يحتوي الكرنب على الفيتامينات والمعادن التي تنظم التمثيل الغذائي لهرمون الاستروجين.

8. السلمون المطبوخ بشكل صحيح يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحافظ على توازن هرمون الاستروجين.

9. الموز غني بفيتامين B6 الذي يساعد في تنظيم الدورة الشهرية.

10. الأناناس مليء بالمنجنيز الذي يعزز هرمونات التكاثر.