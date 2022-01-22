6 فيتامينات هتقوى مناعتك وتحارب الالتهابات في جسمك

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القاهرة - سامية سيد - الشتاء هو أسوأ وقت لنزلات البرد والأنفلونزا وفيروس كورونا، وذلك بسبب قلة الشمس وقلة الوقت الذي تقضيه في الهواء الطلق والتحول إلى نظام غذائي غني بالكربوهيدرات يؤدي إلى انخفاض مستويات الفيتامينات لديك، لهذا السبب، قد ترغب في التفكير في تناول الفيتامينات المعززة للمناعة، خاصة فى فصل الشتاء، فى هذا التقرير نتعرف على 6 فيتامينات يجب تناولها لمساعدتك على محاربة الالتهابات وتقوية المناعة، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

6 فيتامينات لمحاربة الالتهابات وتقوية المناعةفيتامين د

في الشتاء، نتعرض لأشعة الشمس بدرجة أقل بكثير، وبالتالي لا تنتج أجسامنا ما يكفي من فيتامين د، ولا يحافظ فيتامين د على صحة العظام والأسنان والعضلات فحسب، بل إنه أيضًا أحد أفضل الفيتامينات لتقوية جهاز المناعة ويساعد على تسهيل وظيفة الجهاز المناعي الطبيعية ويوفر مقاومة محسنة ضد بعض الأمراض.

نصحت NHS الجميع في المملكة المتحدة بتناول مكملات فيتامين (د) يوميًا خلال الخريف والشتاء.

ويتم إنتاج فيتامين د بشكل أساسي في بشرتك استجابةً لأشعة الشمس، ولكنه متوفر أيضًا بسهولة في شكل تكميلي وموجود في بعض الأطعمة أيضًا ، بما في ذلك:

الكبد

اللحوم الحمراء

الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل والسردين

صفار البيض

الجبن

التونة

فيتامين سي

فيتامين سي المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك، هو أفضل فيتامين لحماية الخلايا والحفاظ عليها بصحة جيدة ، والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية والعظام والغضاريف ، والمساعدة في التئام الجروح.

يوجد هذا الفيتامين في مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضراوات مثل البرتقال والفراولة والبروكلي وبراعم بروكسل والبطاطس والفلفل.

سوف يمنحك تناول أي من هذه النباتات تعزيزًا لجهاز المناعة ويمكن أن يساعد تناول الأطعمة المليئة بفيتامين سي بانتظام جسمك على مقاومة نزلات البرد والأنفلونزا.

وذلك لأن فيتامين سي مضاد للأكسدة ويلعب دورًا في تقوية دفاعات الجسم الطبيعية ضد الغزاة مثل الفيروسات والبكتيريا.

تتمثل إحدى طرق القيام بذلك في تشجيع إنتاج خلايا الدم البيضاء المعروفة باسم الخلايا البلعمية والخلايا الليمفاوية والتي تساعد في حماية الجسم من العدوى.

على عكس فيتامين د ، لا تنتج أجسامنا فيتامين سي بشكل طبيعي ، ومن الأفضل امتصاصه في المصادر الطبيعية أو في شكل تكميلي.

الزنك

يلعب الزنك دورًا حيويًا في عدد من الوظائف وهو أحد أفضل الفيتامينات لدعم الجهاز المناعي على مدار السنة (وخاصة في فصل الشتاء).

هذا المعدن يحتاجه الجسم لصنع البروتينات والحمض النووي، المادة الوراثية في جميع الخلايا ، كما أنه يساعد جهاز المناعة على محاربة الفيروسات والبكتيريا الغازية.

لضمان حصولك على ما يكفي من الزنك للمساعدة في الحفاظ على قوة جهاز المناعة لديك والتغلب على نزلات البرد، حاول دمج الأطعمة الغنية بالزنك في نظامك الغذائي اليومي. هذا يتضمن:

-المحار

البقوليات مثل العدس والحمص والفول

-البذور

-اللوز

الفول السوداني

لبن

جبنة

بيض

لحم أحمر

الشوكولاته الداكنة

إذا كنت لا تزال تعاني من نقص الزنك، فحاول تناول مكمل غذائي يومي.

فيتامين هـ

فيتامين هـ هو فيتامين آخر يجب أن نتناوله جميعًا في الشتاء لأنه أحد أفضل الفيتامينات لجهاز المناعة.

كمضاد قوي للأكسدة ، يساعد فيتامين هـ في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

يوجد فيتامين هـ في مجموعة من الأطعمة ، بما في ذلك:

-اللوز

الفول السوداني وزبدة الفول السوداني

بندق

زيت عباد الشمس

بذور زهرة عباد الشمس

الفلفل الأحمر

اليقطين

سبانخ

أفوكادو

بيض

يمكنك أيضًا تناول مكمل فيتامين هـ يوميًا.

الحديد

يعتبر نقص الحديد أكثر شيوعًا بين النساء وخاصة النساء الحوامل، ولكن هذا المعدن هو أحد أهم المعادن لجهازك المناعي والعديد من الوظائف البيولوجية الأخرى وهذه المغذيات ضرورية بشكل خاص لتكاثر الخلايا المناعية بكفاءة لمكافحة العدوى.

خاصة في فصل الشتاء ، يجدر تناول مكملات الحديد أو زيادة تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل:

اللحوم الحمراء

الدجاج

الكبد

البقوليات مثل الحمص والفاصوليا

المكسرات

المحار

بلح البحر

الديك الرومى

بذور اليقطين "اللب الأبيض"

الكالسيوم

يُعرف الكالسيوم في الغالب بقدرته على الحفاظ على قوة العظام والأسنان ، ولكنه أيضًا أحد أفضل الفيتامينات الشتوية لتعزيز جهاز المناعة.يساعد المعدن على تجلط الدم ، وتقلص العضلات وينظم إيقاعات القلب الطبيعية ووظائف الأعصاب.

كما أنه يساعد في الحفاظ على أسنان وعظام قوية ، ويسمح للعضلات بالحركة والأعصاب لنقل الرسائل من المخ إلى باقي الجسم ، وبالطبع يدعم جهاز المناعة.

ينشط الكالسيوم الخلايا في جهاز المناعة ويتحكم فيما إذا كانت الخلايا المناعية يمكنها استخدام العناصر الغذائية التي تحتاجها لتكاثرها.