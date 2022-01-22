شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على قلبك باتباع هذه النصائح.. أبرزها تناول المكسرات والشوربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للحفاظ علي صحة القلب، يجب الانتباه لنوعية الطعام المتناول، حيث هناك صلة كبيرة، ومرتبطة بين الإصابة بأمراض القلب المختلفة، والتعرض لمشاكل صحية بالقلب، والأطعمة غير الصحية.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل الأغذية والنصائح التي تساعد بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية، وذلك وفقا لموقع " نوفوستي"، ومنها:

- للحفاظ على صحة القلب يجب تناول الأسماك ثلاث مرات في الأسبوع.

- أخذ فيتامين سي يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل ملحوظ في تقوية جدران الأوعية الدموية.

- اكثر من تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا3، فهي جيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

- تناول مرق العظام فهي عذاء جيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

- المغنسيوم يعد من الأغذية الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم، والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بها.

-أكثر من تناول العنب والكيوي والكرنب فجميها أغذية مفيدة لصحة الأوعية الدموية والقلب.

-المكسرات، تعد غذاء جيدا لصحة القلب والأوعية الدموية.

- أكثر من تناول الأغذية الغنية بفيتامين ب، للحفاظ على صحة القلب.