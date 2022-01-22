الصيام المتقطع للتخلص من دهون البطن

بيروت - نادين محمد - لا يوجد نظام غذائى للتخسيس ويكون صالحاً للجميع. وقد تعاني كل سيدة من تراكم الدهون في منطقة معينة من جسمها ويتطلب عليها عدة طرق للتخلص منها.

من اهم الطرق التي يجب اتباعها للتخلص من الكرش هي اعتماد رجيم الصيام المتقطع الذي يعمل عن طريق إطالة المدة بعد حرق جسمك السعرات الحرارية المستهلكة خلال وجبتك الأخيرة واستنفادها، ليشرع بعد ذلك في حرق الدهون، وبهذه الطريقة قد يساعد على تخفيض الوزن والتخلص من دهون البطن.

رجيم الصيام المتقطع لحرق دهون البطن

صيام 12 ساعة



يعتبر من الطرق الجيدة لمن يتبعون الصيام المتقطع لأول مرة، وهو عبارة عن الامتناع عن تناول الأطعمة الصلبة لمدة 12 ساعة يوميا مع تناول الماء، وفي خلال الـ 12 ساعة المتبقية يتم تناول الطعام الصحي فقط مع الابتعاد عن تناول الأطعمة غير الصحية، ويساعد هذا النوع من الصيام المتقطع على تحويل الدهون المخزنة بالجسم إلى طاقة، وهذا بدوره يتسبب في إنقاص الوزن الزائد.

صيام 16 ساعة



من أكثر طرق الصيام المتقطع شيوعا ويحمل إسم حمية 16:8، حيث يتم التوقف عن تناول الطعام لمدة 16 ساعة، وتكون فترة تناول الطعام 8 ساعات خلال اليوم، ويعد من أكثر الطرق فاعلية لإنقاص الوزن.

الصيام يوم بعد يوم



أشارت الدراسات كما ذكر موقع "ويب طب"، أن الصيام المتقطع يوم بعد يوم يعزز صحة القلب والجهاز الدوري، ويعتمد هذا النوع على تجنب تناول الأطعمة الصلبة في يوم محدد، ويتم تناول الطعام بالشكل الطبيعي في اليوم الذي يليه على أن يحتوي على 500 سعر حراري فقط.

صيام 24 ساعة



يعتمد هذا النظام على الصيام لمدة يوم كامل خلال الأسبوع مع السماح بتناول السوائل الخالية من السكر، ولكنه يعتبر من النظم القاسية والتي قد تتسبب في أعراض جانبية كثيرة مثل الشعور بالإرهاق والصداع.

الصيام يومين في الأسبوع



وهذا من خلال صيام يومين متفرقين خلال الأسبوع مما يساعد على إنقاص الوزن بشكل سريع، ولكنها قد تكون مضرة بالصحة ومازالت الدراسات مستمرة ومحدودة حول هذا النوع من الصيام.

نصائح للتخلص من دهون البطن :

- تجنب السكر والمشروبات السكرية: المشروبات الغازية ليست وحدها المضرة بصحة الإنسان، بل حتى بعض عصائر الفاكهة والمشروبات الرياضية والقهوة المحلاة والشاي المعبأ.. هل تريد أن تفقد الدهون؟ تخلص من هذه الكربوهيدرات غير الضرورية.

- تناول المزيد من البروتين: لا يتعين عليك اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات لإنقاص الوزن، إلا أن إضافة البروتين إلى طعامك قد يكون أحد أكثر الأدوات فعالية. لماذا؟ يمكن أن يساعدك البروتين على الشعور بالشبع ومنح جسمك متطلباته الأساسية.

- الألياف: ينصح الخبراء كذلك بإضافة الأطعمة التي تحتوي على الألياف إلى نظامك الغذائي، حيث تساعد الألياف على إبطاء الجهاز الهضمي وامتصاص العناصر الغذائية.

-التمارين الرياضية: أفضل طريقة لمكافحة الدهون هي تمارين الكارديو. ستحتاجين إلى 30 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل، حتى 60 دقيقة.

-النوم : الحصول على قسط كاف من النوم يقع في مجال إدارة الإجهاد من خلال المساعدة في إدارة مستويات الكورتيزول.

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