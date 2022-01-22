بيروت - نادين محمد - تكثر فوائد الليمون الاسود وهو من انواع الحمضيات ويشتهر في دول الخليج حيث تطلق عليه تسمية اللومي. ويتم استخدامه بعد تجفيفه. ويعود هذا على الصحة بالعديد من النتائج الايجابية حيث يمكن ان يحمي من المعاناة من بعض المشاكل. اذاً من المهم التعرف على ابرز خصائصه وعلى طريقة تحضيره واستهلاكه.





طريقة تجفيف الليمون الاسود



من اجل الحصول على فوائد الليمون الاسود من المهم اولاً التعرف على طريقة تحضيره. فمن الضروري في هذه الحالة العمل على تجفيفه وتتوفر في هذه الحالة طريقتان.

- يمكن ترك الثمر يجف اثناء وجوده على الشجر. ولهذا يتحول لونه الى من الخارج الى بني داكن ومن الداخل الى اسود. ويتسم في هذه الحالة بطعم الليمون الحامض مع القليل من المذاق المر.

- كذلك يمكن اللجوء الى طريقة اخرى. ولهذه الغاية تقطف حبات الليمون وتوضع في كمية كافية من الماء مع الملح على النار. وبعد ان يبلغ الماء درجة الغليان يترك على نار هادئة لمدة 5 دقائق. بعد هذا ينزع الليمون من الماء ويترك ليجف في الشمس لأسابيع عدة. وهكذا يصبح لونه اسود ويفقد الطعم المر.

- يمكن بعد هذا طحن الليمون وتحويله الى بودرة. وكما هي حال البهارات المختلفة يمكن اضافته الى الاطباق المتنوعة مثل اللحوم واليخنات والشوربات والخضار المطهوة والارز ووصفات الحمص والعدس وغيرها. كما يمكن الاستفادة منه لصنع شاي اللومي.



فوائد الليمون الاسود



- فوائد الليمون الاسود كثيرة، فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من الفيتامينات وخصوصاً C وD كما انه مصدر مهم للمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم.

- اشارت دراسة حديثة الى ان تناول هذا النوع من الليمون يساعد على تقوية عضلة القلب ويساهم في تنظيم عدد ضرباته وتنظيم عملية ضخ الدم.

- يمكن الاستفادة من هذه الفاكهة من اجل تطهير القولون وتخليص الجهاز الهضمي من البقايا الضارة. كما ان استهلاكها يعمل على ازالة السموم من الكبد والامعاء.

- يحتوي الليمون الاسود على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة التي تحد من تأثير البكتيريا الضارة والشوارد الحرة على الجسم. لذا ينصح بإضافة القليل منه الى الشاي او الى عصير البرتقال مثلاً.

- من فوائد الليمون الاسود ايضاً احتواؤه على العناصر الغذائية الضرورية التي تحتاج اليها المرأة في مرحلة الحمل. كما ان غناه بالفيتامين C يجعله محفزاً لعمل الجهاز المناعي، وهو ما يحمي الحامل من المعاناة من بعض المشاكل مثل الخمول والتعب المفرط .



- يحد تناوله من التعرق الشديد.

- يمكن الاستفادة من وصفاته من اجل تفتيح لون البشرة وازالة البقع الداكنة عنها.

- من الممكن اللجوء اليه كعلاج لحب الشباب.

- يساعد استخدام هذا الليمون على الحد من تساقط الشعر. وهو يحتوي على مركبات تغذي البصيلات ما يحفز نموه وكثافتهم.



وصفة شاي الليمون الاسود





المكونات

3 حبات من الليمون الاسود

كمية كافية من الماء النقي

الطريقة

1 يتم وضع حبات الليمون في الماء على النار الى ان يغلي.

2 يترك المزيج يغلي على نار هادئة لمدة لا تزيد عن 5 دقائق.

3 يسكب الماء في كوب ويمكن اضافة القليل من العسل اليه قبل تناوله.

اذاً من المهم من الآن وصاعداً الحرص على الحصول على فوائد الليمون الاسود ومن خصائصه الصحية المختلفة.

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