شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: القهوة تقلل خطر السرطان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحدث مرض السرطان عندما تتكاثر الخلايا التالفة بشكل سريع وغير منضبط، ويكون هذا هو السبب في انتشار الأورام بسرعة لأجزاء مختلفة في الجسم، وأثبت التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس" وروسيا اليوم، أن تناول نظام غذائي صحي يعد من أفضل الخيارات للتقليل من انتشار المرض في الجسم.

وأوضح التقرير، أن هناك العديد من المشروبات تعد خيارا جيدا لأنها تقلل من خطر السرطان إلى النصف، وذلك وفقا لبحث نُشر في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، التي أكدت أن القهوة توفر حماية غذائية ضد السرطان وتقلل خطره والسبب في ذلك احتوائها علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تجعلها خيارا جيدا لتقوية الجهاز المناعي والحد من التعرض لأي مضاعفات صحية.

وحول ذلك أوضحت عالمة الأوبئة في جمعية السرطان الأمريكية الدكتورة جانيت هيلدبراند، أن الدراسة نظرت في عادات شرب القهوة في ما يقرب من مليون رجل وامرأة، حيث إن الأشخاص الذين يتناولون 4 أكواب من القهوة التي تحتوي على الكافيين يوميا تعرضوا لنصف خطر الوفاة من سرطان الفم والحلق مقارنة بالأشخاص الذين لا يشربون القهوة.