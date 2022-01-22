شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خرافات حول الشعر لا تصدقها.. منها غسل الشعر هيسبب تساقطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يزال الكثيرون يخصصون وقتًا لمتابعة روتين العناية بالشعر، من استخدام الزيوت الطبيعية بانتظام إلى الغسل بالماء البارد، وتناول الأطعمة المغذية، وما إلى ذلك من أجل الحفاظ على شعرهم قويا وناعما، ولكن هناك عدد من الخرافات حول صحة الشعر التي قد يصدقها الشخص، وهذا بدوره يؤثر على الطريقة التي نتبعها في اتباع نظام للعناية بالشعر - وفي بعض الأحيان، قد يأتي بنتائج عكسية، وهذه الخرافات نعرضها فى السطور التالية وفقا لتقرير موقع " webmd".

الخوف يمكن أن يجعل الشعر يتحول إلى اللون الرمادي:

التوتر والخوف من العوامل الدافعة للقلق والاكتئاب، ومع ذلك، فإن هذين الأمرين غير مرتبطين بشيب الشعر بين عشية وضحاها، إلى جانب ذلك ، يمكن أن يزيد قصور الغدة الدرقية ونقص فيتامين ب 12 من عملية الشيب.

يؤدي غسل الشعر إلى تساقطه:

في أي وقت، يكون 10 % من الشعر في مرحلة التساقط، ولهذا السبب يلاحظ المرء وجود الشعر في المصرف أثناء الغسيل، عدم الغسيل سيبقي الشعر في نفس المكان لبعض الوقت ؛ ومع ذلك ، يجب أن تسقط في النهاية كجزء من عملية طبيعية. لذلك ، إذا قمت بغسل شعرك بعد فترة ، فتذكر أن الشعر الذي تسقطه كان في طور عملية طبيعية وليس في الواقع تساقط الشعر.

ظهور قشرة الرأس يعني أن لديك فروة رأس جافة:

في الحقيقة ، قشرة الرأس هي علامة حمراء للالتهاب وليس للجفاف، يمكن أن تشير إلى حالات التهابية مثل الصدفية والأكزيما والتهاب الجلد التحسسي - الأسباب التي تجعل ظهور المواد غير المستقرة، من ناحية أخرى ، تحدث قشرة الرأس بسبب التهاب الجلد الدهني.

لا يمكن علاج الشعر الهش والجاف والضعيف إلا بالمكملات الغذائية:

أخيرًا ، يشعر الكثير من الناس أنه عندما يتعلق الأمر بجعل الشعر أكثر صحة واستعادة لمعانه وطوله وقوته المتأصلة ، يحتاج المرء إلى الاعتماد على مكملات الشعر، ومع ذلك ، يمكن لبعض التغييرات البسيطة في نمط الحياة أيضًا أن تؤدي الحيلة بسهولة ، على سبيل المثال ، تجنب تصفيف الشعر بالحرارة والقبعات الضيقة والتلوين المتكرر، بالإضافة إلى ذلك ، حاولي تضمين المزيد من البروتينات في نظامك الغذائي والدهون الصحية وفيتامينات ب لتسريع عملية نمو الشعر.