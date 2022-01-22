شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع الصداع المختلفة.. منها الهرمونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تعاني من الصداع فهذا التقرير يعد جيدا بالنسبة لك، لأنه سيوضح لك حقيقة الإصابة بالصداع والتعرف الأفضل على أنواعه المختلفة، وذلك وفقا لموقع " إكسبريس" .

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) ، إذا كنت تعاني من صداع وحدث لك بشكل مفاجئ عدم القدرة علي التركيز، وزغللة في النظر والرغبة في النوم، وارتفاع حرارة الطقس، اذهب فورا للمستشفي للتعرف على حقيقة ما تعاني منه.

وقدم التقرير، أبرز أنواع الصداع التي تحتاج فورا للعرض على الأطباء، ومنها:

-صداع التوتر: الإصابة بالإجهاد والتعب الشديد، والضغط النفسي والعصبي تعد من أبرز الأمور المؤدية للإصابة بصداع التوتر، ويكون علاجه بشكل دائم يعتمد على مسكنات. -الصداع النصفي:حدوث نبض شديد يصاحبه ألم شديد في الرأس باتجاه واحد فقط، يعد من أبرز الأعراض المؤدية للإصابة بالصداع النصفي، الذي يتطلب الذهاب للطبيب لمعرفة إذا كان هناك بالفعل مضاعفات صحية أم لا. -صداع الجيوب الأنفية: في الكثير من الأحيان يكون سبب الصداع الناتج عن الجيوب الأنفية هو الإصابة بنزلة برد أو إنفلونزا أو نوبة من الحساسية، ويتم علاجه عن طريق المسكنات واستنشاق البخار. -الصداع الهرموني:يمكن أن تتسبب التقلبات في مستويات الهرمونات بسبب الدورة الشهرية أو فترة ما قبل سن اليأس في حدوث الصداع، ويعتمد العلاج علي علاجات هرمونية بدلية.