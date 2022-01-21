شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صور صادمة بالأشعة السينية لآثار تلف الرئة في مرضى كورونا غير الملقحين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت صور صادمة بالأشعة السينية عن آثار تلف الرئة في مرضى كورونا غير الملقحين.

وقد نشر الصور أخصائي الأشعة في ولاية ماريلاند، حيث أظهرت صورتين شعاعيتين للصدر لإظهار ما يراه في المرضى المصابين بفيروس كورونا غير الملقحين والمُلقحين.

من جانبه قال الدكتور عمر أوان، نائب رئيس التعليم المساعد في قسم التشخيص والأشعة في كلية الطب بجامعة ماريلاند ، أن هناك فرق كبير في صور الأشعة السينية للصدر التي نراها في المرضى الذين تم تطعيمهم بالكامل والذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19، والذين لم يتم تطعيمهم، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.

وأوضح: “يمكن أن نرى في الشخص الذي حصل على اللقاح، أن الكثير من الرئة سوداء، وهذا شيء جيد لأن الأسود يدل على الهواء”.

وأشار إلى إن عبء المرض أو عبء العدوى يكون أكثر وضوحا في الفرد غير المحصّن مقابل الشخص الملقح.