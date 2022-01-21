شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس الطعام الصحى وممارسة الرياضة.. نصائح لخفض الكوليسترول الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكوليسترول مادة دهنية شمعية في الدم تدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء وتسهل الأداء السلس لجهاز المناعة، وهو من نوعين -البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)- الأول هو الكولسترول الجيد بينما الأخير هو الكولسترول الضار، وفقًا لتقرير شبكة "تايمز نيوز" الهندية.

عندما يتعلق الأمر بالتحكم في ارتفاع الكوليسترول، يوصي الخبراء بأدوية سيولة الدم، والستاتينات، والتمارين المنتظمة، واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي على الكثير من البروتينات والألياف والكربوهيدرات المعقدة، ومع ذلك، في بعض الأحيان بسبب بعض الأخطاء، حتى النظام الغذائي والتمارين الرياضية لا تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار، يمكن أن يكون ذلك سببه تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة أو الأطعمة التي تحتوي على دهون مشبعة.

فيما يلى.. نصائح أخرى لخفض مستويات الكوليسترول الضار:

إذا لم يساعدك النظام الغذائي والتمارين الرياضية في خفض مستويات الكوليسترول السيء في الدم، يمكنك الالتزام ببعض النصائح لتسريع العملية..

الإقلاع عن التدخين

وفقًا لمايو كلينيك، فإن التخلي عن عادة التدخين يمكن أن يخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب في غضون 20 دقيقة فقط، وفي غضون ثلاثة أشهر من الإقلاع عن التدخين، يبدأ القلب والرئتان في العمل بشكل صحيح،وفي غضون عام، ينخفض ​​خطر الإصابة بأمراض القلب بمقدار النصف والذى يسببها فى الغالب ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

الحفاظ على وزن صحي

يرتبط الوزن الزائد والدهون والسمنة بارتفاع مخاطر الكوليسترول، لذلك، يوصي الخبراء بإنقاص الوزن للمرضى الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، حيث تظهر الأبحاث أن فقدان 5-10٪ من وزن الجسم يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول بشكل ملحوظ.

ممارسة تمارين التأمل

الإجهاد هو مساهم رئيسي فى أمراض القلب التى تحدث فى الغالب بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول أو ارتفاع ضغط الدم، لذلك، يمكن ممارسة تمارين التأمل والتنفس العميق لدعم جهود خفض مستويات الكوليسترول السيئ.