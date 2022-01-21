شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات هتساعدك فى التخلص من دهون البطن بسرعة.. منها الصيام المتقطع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدان الوزن ليس بالأمر السهل، وفقط أولئك الذين حاولوا ذلك يعرفون مدى صحة هذا الأمر، فلا يوجد نظام غذائى لفقدان الوزن يصلح للجميع، حيث نختلف من الهضم إلى التمثيل الغذائي وعادات استخدام الطعام، كما تعمل جميع هذه العمليات بشكل مختلف مع جميع الأشخاص، حيث إن لكل منا مناطق مختلفة عن الآخر يعانى منها من زيادة فى الوزن.

في حين أن البعض منا قد يكتسب وزنًا أسرع ، فإن البعض الآخر يجد صعوبة في فقدان دهون البطن التى تعتبر المشكلة الأكثر شيوعًا، إلا أنه ليس من الصعب جدًا التخلص من الدهون الحشوية، وفقًا لتقرير موقع "Healthline".

يعد إجراء تغييرات صغيرة أمر مهم فهو يقطع شوطًا طويلاً من أجل إنقاص الوزن، ولكن من المهم أيضا تبني تغييرات معينة سواء من حيث النظام الغذائي أو النشاط البدني، يمكنك ببساطة إنقاص الوزن عن طريق حذف بعض الأطعمة من نظامك الغذائي، وإضافة فترات قصيرة من التمارين، وفيما يلي 4 تغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعدك على فقدان دهون البطن.

الصيام المتقطع

يشير الصيام المتقطع إلى تناول الطعام فقط خلال فترة زمنية محددة وهو يختلف عن أشكال الصيام الأخرى، إذا تم القيام به بشكل صحيح، يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لأنه يتم استهلاك عدد أقل من السعرات الحرارية في الصيام المتقطع، ويستجيب الجسم لضغوط الصيام من خلال تعزيز وظيفة الهرمون لتسهيل فقدان الوزن وحرق الدهون للحصول على الطاقة.

الكربوهيدرات

الكربوهيدرات مسئولة عن الكثير من تلك الدهون العنيدة التي يصعب التخلص منها، وبغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة، فإن تناول الكربوهيدرات المعالجة مثل الخبز الأبيض ورقائق البطاطس والمكرونة وما إلى ذلك ضار بالصحة ويكسبك وزنًا إضافيًا، خاصة فى منطقة البطن، لذلك من المهم الحد من استهلاك الكربوهيدرات المصنعة واستبدالها بالكربوهيدرات الصحية لإنتاج الطاقة مثل الأرز البني.

التدريب المتقطع عالى الكثافة

التدريب المتقطع عالي الكثافة هو شكل من أشكال التدريب المتقطع حيث يتم تبديل فترات التمارين القلبية الوعائية بفترات قصيرة من التمارين اللاهوائية المكثفة مع فترات نقاهة أقل كثافة، لا تساعد التمارين الرياضية في إنقاص الوزن عن طريق استهلاك سعرات حرارية أقل فحسب، بل تمنع أيضًا اكتساب الوزن، وبالتالي تساعد الشخص على الحفاظ على لياقته.

تناول كميات أقل من السكر

قد لا يعرف معظمنا هذا، لكن عددًا كبيرًا من الأطعمة والمشروبات المعبأة التي نستهلكها مليئة بالسكر والسعرات الحرارية ويمكن أن تساهم بشكل كبير في زيادة الوزن، لذلك من المهم تقليل مثل هذه المواد الغذائية واستبدالها بخيارات أفضل وأكثر صحة تحتوي في الواقع على نسبة أقل من السكر وسعرات حرارية أقل.