شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يوضح: تأثير كورونا على الرئة أقل لدى الملقحين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر في موقع " ذي صن" عن صور للأشعة السنية للرئتين لدى أشخاص أصيبوا بالفيروس التاجي كورونا غير ملقحين، وأخرى للملقحين.

وأوضح التقرير، أن نتيجة الأشعة السينية كانت صادمة، وظهر بالفعل الفرق الرئيسي الذي تحدثه لقاحات كورونا في حماية الجسم، وأطلق أخصائي الأشعة في ولاية ماريلاند صورتين لأشعة الصدر لإظهار حقيقة تأثير الإصابة بكورونا على الملحقين وغير الملقحين.



صور للاشعة المقطعية

وأوضح الدكتور عمر أوان، نائب رئيس التعليم المساعد في قسم التشخيص والأشعة في كلية الطب بجامعة ماريلاند، أن اللقاح له تأثير كبير على الصدر، حيث إن الأشخاص الملحقين يكون التأثير أقل بكثير عن غير الملقحين.

وقدم الطبيب، صورا بالتصوير المقطعي على الرئة، الذي أكد أن الأشخاص غير الملقحين يتعرضون لنسبة عالية للتليف الرئوي، عكس الأشخاص الملقحين.

أوضح الطبيب، أن ظهور علامات سوداء في الأشعة المقطعية على الرئة تعد علامة جيدة وهي وجود هواء في الرئة، وهذا يعني تقليل الإصابة بالتليف الرئوي، فيكون الشخص غير الملقح لديه أعراض خطيرة عكس الملقح، فيعانون من ضيق شديد في التنفس، وقد يحتاجون للعلاج بالأكسجين.