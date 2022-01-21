“طعم الحديد” في الفم.. قد يكون إنذاراً من جسمك لوجود هذه المشاكل!!

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 07:16 مساءً - يعاني البعض من شعور غريب، يتمثل بالإحساس بطعم “الحديد” في الفم، من دون معرفة أسباب تلك الظاهرة الغريبة، أو ارتباطها بأي مشكلة عضوية ظاهرة، فيما يصنفها الأطباء، بأنها نوع من اضطرابات التذوق.

يتم التحكم في حاسة التذوق من خلال براعم التذوق المنتشرة على اللسان و الشفاه وسقف الحلق والخلايا العصبية الحسية الشمية.

وتقوم النهايات العصبية بنقل المعلومات من براعم التذوق والخلايا العصبية الحسية الشمية إلى عقلك، والذي يُحدد بعد ذلك كل نوع من المذاقات المختلفة، ما يعني أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على هذا النظام المعقد، وبالتالي تسبب طعمًا معدنيًا في الفم.

وبحسب موقع “ويب طب”، فإن من أبرز أسباب طعم الحديد بالفم هذه الاتي:

1. صحة الفم (Oral health)

يجب أن تكثف العناية بنظافة أسنانك، واستخدم الفرشاة والخيط بانتظام لتجنب مشكلات أسنانك ولثتك، مثل: التهاب اللثة، والتهاب دواعم الأسنان، والتهابات الأسنان، كل هذه الظروف يمكن أن تسبب طعمًا سيئًا في فمك.

2. الأدوية بوصفة طبية (Prescription drug)

تشمل هذه الأدوية المضادات الحيوية، مثل: التتراسيكلين (Tetracycline)، ودواء النقرس الوبيورينول (Allopurinol)، والليثيوم الذي يستخدم لعلاج بعض الحالات النفسية، وبعض أدوية علاج أمراض القلب.

حيث يمتص جسمك بعض الأدوية وتفرز في اللعاب، ويمكن أن تؤثر هذه الأدوية على ذوقك؛ لأنها تغلق براعم التذوق لديك.

3. الفيتامينات أو الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية (OTC)

يمكن أن تسبب الفيتامينات المتعددة التي تحتوي على معادن ثقيلة، مثل: النحاس، أو الزنك، أو الكروم طعمًا معدنيًا، وكذلك فيتامينات الحمل ومكملات الحديد ومكملات الكالسيوم.

وعادة ما يختفي الطعم عندما يمتص جسمك الفيتامينات أو الأدوية، لكن إذا لم يحدث ذلك فتحقق من جرعتك وتأكد من أنك لا تتناول جرعات زائدة منها.

4. العلاج الكيميائي والإشعاعي (Chemotherapy and radiation therapy)

يمكن أن تسبب أنواع معينة من العلاج الكيميائي والإشعاعي طعمًا معدنيًا، يسمى هذا التأثير الجانبي أحيانًا بالفم الكيميائي (Chemo mouth).

تشير الدراسات إلى أن بعض مكملات الفيتامينات، مثل: فيتامين د، والزنك، يمكن أن تساعد في منع حدوث خلل التذوق لدى الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي، وقد يشير هذا إلى أن نقص الفيتامينات يمكن أن يسبب خلل في الطعم.

5. عسر الهضم (Dyspepsia)

قد تكون حرقة المعدة (Heartburn)، والارتجاع الحمضي (Acid reflux)، وعسر الهضم حالات تعد من أسباب طعم حديد بالفم.

ولعلاج المشكلة الأساسية تجنب الأطعمة الدهنية، وتناول العشاء في وقت مبكر، ويمكن تناول مضادات الحموضة أيضًا.

كما يجب أن يعود الطعم في فمك إلى طبيعته عند علاج عسر الهضم.

6. الالتهابات (Inflammation)

يمكن أن يكون الإحساس بالطعم المعدني أو المتغير بسبب الأمراض المعدية، مثل: نزلات البرد، أو الإنفلونزا، وأي عدوى في الجهاز التنفسي العلوي.

7. الصدمة أو بعض الإصابات (shock)

يمكن أن ينشأ الطعم المعدني أو التغير بالذوق من صدمة في الفم أو الأعصاب الحسية التي تدرك الذوق، مثل: حرق اللسان أو عضه، والتسمم الكيميائي كالتعرض للمبيدات الحشرية.

8. الخرف (Dementia)

قد يعاني الأشخاص المصابون بالخرف أحيانًا من تغيرات في حاسة التذوق، مثل: الشعور بطعم معدني، إذ إنه في حال الإصابة بالخرف يمكن أن تحدث تغيرات في أجزاء من الدماغ بحيث لا يعمل بشكل صحيح.

9. متلازمة غيلان باريه (Guillain-Barré Syndrome)

يمكن أن يكون الطعم المعدني في الفم أحيانًا أحد أعراض متلازمة غيلان باريه، وهو مرض من أمراض المناعة الذاتية يؤثر على الجهاز العصبي المحيطي.

10. الحساسية (Allergy)

تسبب بعض أنواع مسببات الحساسية مشكلات في الجيوب الأنفية، والتي يمكن أن تسبب طعمًا معدنيًا، ومن بين هذه الأنواع حبوب لقاح الأشجار وجوز الشجر والمحار.

11. الفشل الكلوي (Renal Failure)

الفشل الكلوي هو أحد أكثر أسباب عسر التذوق خطورة، ويعتبر الطعم المعدني أيضًا شائعًا إلى حد ما لدى مرضى السكري الذين قد ينتهي بهم الأمر إلى الفشل الكلوي؛ إذ يمكن أن يؤدي تراكم الفضلات في الكلى إلى رائحة الفم الكريهة أو فقدان الشهية، مما يتسبب في طعم معدني.