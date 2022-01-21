شكرا لقرائتكم خبر عن مشروبات صحية لتطهير الكبد بشكل طبيعى.. تناول القهوة والشاى الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد من أهم أعضاء الجسم، فهو مسئول عن مجموعة واسعة من الوظائف بما في ذلك إزالة السموم وتنظيم المغذيات وتنشيط الإنزيمات، يفرز الكبد العصارة الصفراء التي تساعد على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، ويقوم الكبد بأكثر من 500 وظيفة منقذة للحياة ومستدامة يوميًا، فهو أيضًا أحد الأعضاء التي تطهر نفسها، من المهم جدًا إطعام أجسامنا طعامًا صحيًا ومغذيًا حتى لا تبذل مجهودًا كبيرًا، وهناك بعض خيارات المشروبات الصحية والتخلص من السموم التي قد تساعد في تعزيز عملية التطهير بسهولة، وفقا لما ذكره موقع " food-ndtv".

إليك 4 خيارات من المشروبات الصحية لتعزيز صحة الكبد 1. القهوة:

القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في جميع أنحاء العالم ، فهي تساعدنا على بدء اليوم وتزويدنا بالطاقة التي نحتاجها بشدة للاستمرار ، أظهرت الدراسات التجريبية أن الاستهلاك المعتدل للقهوة يساعد في الواقع في الحفاظ على الكبد خاليًا من الأمراض، تبين أن استهلاك القهوة يقلل من ترسب الدهون في الكبد مع زيادة قدرة مضادات الأكسدة عن طريق زيادة إنتاج الجلوتاثيون أحد مضادات الأكسدة القوية .

2. الشاي الأخضر:

تشير دراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية إلى أن الشاي الأخضر إلى جانب التمارين الرياضية قد يساعدان في تعزيز صحة الكبد .

3. شاي الكركم:

من المعروف أن الكركم من الأطعمة الخارقة ، فهو مليء بمضادات الأكسدة التي تدعم عملية التخلص من السموم عن طريق زيادة إنتاج الإنزيمات، تساعد التوابل أيضًا على تعزيز الدورة الدموية في الجسم ، مما يعزز صحة الكبد بشكل أكبر.

4. عصير البنجر:

أُطلق على جذر البنجر اسم الخضراوات الصحية لإضافتها إلى نظامنا الغذائي الغني بالمغذيات، محملة بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والبكتين والبيتالين والبيتين، بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر كمية كافية من الألياف ، والمنجنيز ، والبوتاسيوم ، والفيتامينات أ وفيتامين سي ، و تساعد هذه العناصر الغذائية بشكل أكبر في تحسين تدفق الصفراء مما يساعد على إزالة النفايات السامة من أجسامنا.